Fransız politikacı: ABD, Ukrayna'da provokasyon düzenleyebilir

Fransız politikacı Florian Philippot, ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı. Philippot, ABD'nin ara seçimler öncesinde Ukrayna'da provokasyon düzenleyebileceğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:24
Fransız politikacı: ABD, Ukrayna'da provokasyon düzenleyebilir
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Fransa'da milliyetçi ve AB karşıtı Les Patriotes (Vatanseverler) Partisi lideri Florian Philippot,  ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde önemli bir iddiada bulundu. 

Florian Philippot, ABD'nin 46. Başkan'ı Joe Biden ve ekibinin 8 Kasım'da gerçekleşecek olan ara seçimler öncesinde, Ukrayna'da provokasyon düzenleyebileceğini öne sürdü. 

Philippot, Biden ve ekibi için, "Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmaya hazırlar" dedi.

Philippot, Twitter'da yaptığı paylaşımda ayrıca "Biden kaybederse barış kazanır" ifadelerine yer verdi.


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