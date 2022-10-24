Fransız politikacı: ABD, Ukrayna'da provokasyon düzenleyebilir
Fransız politikacı Florian Philippot, ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı. Philippot, ABD'nin ara seçimler öncesinde Ukrayna'da provokasyon düzenleyebileceğini iddia etti.
Fransa'da milliyetçi ve AB karşıtı Les Patriotes (Vatanseverler) Partisi lideri Florian Philippot, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde önemli bir iddiada bulundu.
Florian Philippot, ABD'nin 46. Başkan'ı Joe Biden ve ekibinin 8 Kasım'da gerçekleşecek olan ara seçimler öncesinde, Ukrayna'da provokasyon düzenleyebileceğini öne sürdü.
Philippot, Biden ve ekibi için, "Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmaya hazırlar" dedi.
Philippot, Twitter'da yaptığı paylaşımda ayrıca "Biden kaybederse barış kazanır" ifadelerine yer verdi.
Attention à ce que les Américains risquent de faire pour faire exploser la situation en Ukraine avant les élections de mi-mandat du 8/11 !— Florian Philippot (@f_philippot) October 23, 2022
Biden et son clan ne veulent surtout pas perdre ces élections cruciales ! S’ils perdent, la Paix risque de gagner et ils n’en veulent pas !
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