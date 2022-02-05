Fuat Oktay duyurdu: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya Diploması Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor

05 Şubat 2022 Cumartesi, 00:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Oktay, Paşinyan'ın 11-13 Mart arasında yapılacak Antalya Diploması Forumu'na katılacağını belirten Oktay, "Ermenistan Başbakanı'nın Antalya'da düzenlenecek olan Diplomasi Forumu'na katılacağını ifade ettiği bir sürece gelmiş durumdayız. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır" dedi.

"BARIŞIN ANAHTARI OLDU"

A Haber canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme sürecini değerlendirdi.

"Karabağ'ın özgürleştirilmesi" diye ifade ettiği sürecin, savaş gibi algılansa da barışın anahtarı olduğunu söyleyen Oktay, "Şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye ve Ermenistan arasında görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Oktay, "Karşılıklı sıcak mesajların gidip geldiği, özel temsilcilerin atandığı, görüştüğü ve sürecin başladığı ve şimdi Ermenistan Başbakanı'nın Antalya'da düzenlenecek olan Diplomasi Forumu'na katılacağını ifade ettiği bir sürece gelmiş durumdayız" dedi.

Sürecin hızlanmasını istediklerini dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Hemen bizim doğumuzdaki o koridorun açıldığı, hem kara yolu olarak hem de demir yolu olarak ve diğer tarafta Laçin koridoru anlamında anlaşılmıştı, Laçin koridorunun da çalıştığı bir yapıda yine Ermenistan kazanır. Türkiye kazanacaktır, Azerbaycan kazanacaktır, bölge kazanacaktır çünkü ticaret gelişecektir, turizm gelişecektir. Ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar da açılır ve dolayısıyla o koridorlardan bambaşka bir pencere açılacaktır."