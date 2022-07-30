Füzeler Ukraynalı esirleri vurdu

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Rusya ile Ukrayna, cezaevinin bombalanması konusunda birbirlerini suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gece cezevinin, Ukrayna tarafından, ABD’den getirilen HIMARS füzeleri ile vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu cezaevinde, Rusya’nın “neonazi” olarak nitelendirdiği, Ukrayna’nın Azov Tümeni’ne mensup askerler bulunuyordu. Rus yetkililer, Ukrayna yönetiminin, bu esirlerin konuşmasını önlemek için bu cezaevini bilinçli olarak bombaladığını iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise önceki gece Olenivka’ya yönelik ne füze ne de top ateşi açtığı dile getirildi.

Açıklamada, Rusların buradaki esirlere yapmış olduğu işkenceleri gizlemek ve sonrasında suçu Ukrayna’nın üzerine atmak için bu cezaevini Rusya’nın bombaladığı ileri sürüldü. Açılan ateş sonucunda esir askerlerinin pek çoğunun öldüğü Azov Tümeni’nden de intikam açıklaması geldi. Tümeninin eski komutanı Andrey Biletski, bu saldırının Ruslar tarafından yapıldığını söyleyerek kendilerinin bu saldırının arkasında olan kişileri cezalandıracaklarını dile getirdi.