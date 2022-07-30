Füzeler Ukraynalı esirleri vurdu

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ilinin Rus işgalindeki kısmında bulunan Olenivka kasabasında Ukraynalı savaş esirlerinin bir bölümünün tutulduğu cezaevine füze atıldı. Saldırıda en az 53 esir yaşamını yitirirken 75 kişi yaralandı.

Deniz Berktay
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00
Füzeler Ukraynalı esirleri vurdu
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Rusya ile Ukrayna, cezaevinin bombalanması konusunda birbirlerini suçladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gece cezevinin, Ukrayna tarafından, ABD’den getirilen HIMARS füzeleri ile vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu cezaevinde, Rusya’nın “neonazi” olarak nitelendirdiği, Ukrayna’nın Azov Tümeni’ne mensup askerler bulunuyordu. Rus yetkililer, Ukrayna yönetiminin, bu esirlerin konuşmasını önlemek için bu cezaevini bilinçli olarak bombaladığını iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise önceki gece Olenivka’ya yönelik ne füze ne de top ateşi açtığı dile getirildi.

Açıklamada, Rusların buradaki esirlere yapmış olduğu işkenceleri gizlemek ve sonrasında suçu Ukrayna’nın üzerine atmak için bu cezaevini Rusya’nın bombaladığı ileri sürüldü. Açılan ateş sonucunda esir askerlerinin pek çoğunun öldüğü Azov Tümeni’nden de intikam açıklaması geldi. Tümeninin eski komutanı Andrey Biletski, bu saldırının Ruslar tarafından yapıldığını söyleyerek kendilerinin bu saldırının arkasında olan kişileri cezalandıracaklarını dile getirdi. 


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