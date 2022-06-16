G5 Sahel Gücü duyurdu: 70 mikro İHA aldık

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:11

Fransız mikro insansız hava aracı (İHA) üreticisi Novadem, G5 Sahel Gücü'ne 70 adet mikro İHA sattı.

Afrika basınında yer alan haberlerde, Novadem'in, Sahel'de terörle mücadele amacıyla kurulan G5 Sahel Gücü ülkelerine NX70 tipi 70 mikro İHA satışı yaptığı belirtildi.

Haberlerde şirketin, G5 Sahel Gücü ülkelerine İHA'ları yaz sonuna kadar teslim edeceği ve neredeyse tüm ülkelerin Fransız ordusu tarafından verilen pilotaj eğitimini tamamladığı kaydedildi.

Mali, Nijer, Burkina Faso, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, 2015'te Sahel'de terörle etkin mücadele amacıyla kurulmuştu. Mali, Mayıs ayında G5 Sahel Gücü'nden ayrıldığını duyurmuştu.

Bir kilonun altında ağırlığı, yüksek çözünürlüklü kamerası ve her türlü hava şartına dayanıklı yapısıyla NX70, ordulara özellikle istihbarat sağlamada kullanılıyor.

Fransa Kara Kuvvetleri'nin, hali hazırda Sahel'de kullanmak üzere 150 adet NX70 satın aldığı biliniyor.