Gagavuzya'dan bağımsızlık çıkışı: Moldova asker sokabilir
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Moldova'nın bölgeye asker sokup özerkliği dağıtma yoluna gidebileceğini vurguladı.
Rus devlet televizyonu Perviy Kanal'a demeç veren Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, bağımsızlık ilan etmeleri halinde Kişinev'in nasıl bir tepki verebileceğini değerlendirdi.
Sputnik'in aktardığına göre, Gutsul, konuya ilişkin soru karşısında "Bu durumda sadece Kişinev'in değil, Moldova hükümetinin eylemlerini kontrol eden Bükreş'in de tepkisi olacağını anlıyoruz. Ses getirecek tehditvari açıklamalardan bölgeye asker sokulmasına ve Gagavuzya'yı dağıtma girişimlerine kadar çok farklı tepkiler görülebilir" yanıtını verdi.
Romanya ve Moldova'nın birleşebileceğine dair açıklamaları yorumlayan Gutsul, bunun Moldova için Moldova dilinin, kültürünün ve kimliğinin ölümü anlamına geleceğini kaydetti.
Romanya yanlısı güçlerin 30 yıldır Moldova'da propaganda yürüttüğünü ve maalesef bu propagandanın öncelik Moldova'ya karşı olduğunu, Moldova halkının kendini 'Moldovalı' olarak tanımlamasına, kendi kültürüne, gelenek ve göreneklerine, kendi diline sahip olmasına karşı çıkıldığını söyleyen Gutsul, birleşme kararı alınması halinde Gagavuzya'nın Moldova'dan ayrılma sürecini başlatacağının altını çizdi.
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