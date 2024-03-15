Moldova Dışişleri Bakanı kıyasladı: 'Real Madrid’in bütçesinden bile düşük'

Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popşoi, Avrupa'daki futbol kulüpleriyle ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı. Dışişleri Bakanı Popoi, “Savunma bütçemiz, Real Madrid’in bütçesinden bile düşük” ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:42
Moldova Dışişleri Bakanı kıyasladı: 'Real Madrid’in bütçesinden bile düşük'
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Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi, Rus haber kanalı RTVi'de yayımlanan programa konuk oldu. 

Moldova Savunma Bakanlığı'ndaki geçen yıla göre yüzde 68'lik büyümeyi "gülünç" olarak nitelendiren Popşoi, "Ülkemizde son 30 yılda savunmaya yapılan yatırımlar yok denecek kadar azdı, dolayısıyla şimdi bu artış neredeyse sıfırdan başladı" dedi.

savunma harcamalarının her zaman Moldova GSYİH'sinin yaklaşık %0.3'ü olduğunu söyleyen Popşoi, Avrupa'daki futbol kulüpleriyle ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı.

Moldova'nın askeri harcamalarının ülkenin karşı karşıya olduğu "zorluklarla hiçbir şekilde kıyaslanamayacağını" söyleyen Popşoi, "Bu yıl şu ana kadar yüzde 0,55 seviyesindeyiz" dedi ve ekledi:

“Bazen Avrupa’daki futbol kulüplerinin, örneğin Real Madrid’in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bizim savunma bütçemiz, Real Madrid’in bütçesinden bile düşük. Bu nedenle hala yatırım için yer var"


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