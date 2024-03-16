Romanya'nın talebine Rusya'dan küfürlü yanıt

Yayınlanma: 16.03.2024 - 16:38

Güncelleme: 16.03.2024 - 16:38

Medvedev, sosyal medya platformu VK üzerinden dün yaptığı açıklamada, 1916-1917'de emanet edilen altınların geri gönderilmesi için Romanya'ya destek veren Avrupa Parlamentosu'nu (AP) da eleştirerek, söz konusu talebi "küstahlık" diye niteledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, AP'nin perşembe günkü oturumunda, aralarında 91,5 ton altınla bazı tarihi arşiv belgelerinin yer aldığı emanetlerin Romanya'ya iade edilmesi gerektiği bildirilmişti.

2012-2020'de Rusya Başbakanı olarak görev yapan Medvedev, paylaşımında Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin el koyduğu Rus varlıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"AB, 300 milyar dolar değerinde Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok"

Medvedev, Avrupalı liderlere de hakaret ederek "Onlar gerizekalı, zayıf ve ahmaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından perşembe günü yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1935'te söz konusu altınların bir kısmını Romanya'ya iade ettiğini savundu.

Zaharova ayrıca Sovyet yönetiminin II. Dünya Savaşı'nın ardından Romanya'nın tüm borçlarını sildiğini de belirtti. Sözcü, bu borçların şimdiki parayla 4 milyar dolara denk geleceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Uluslararası Kültürel İşbirliği Özel Temsilcisi Mihail Şivdikov da aynı gün yaptığı açıklamada, AP'nin kararının yasal geçerliliği olmadığını savunarak bunu "provokasyon" diye niteledi.