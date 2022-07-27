Reuters, Ankapark'taki enkazı görüntüledi: 'Hükümetin israfının bir kanıtı'
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” ifadelerini kullanmıştı.
Reuters ise Ankapark için hazırladığı kapsamlı analize “Türkiye’deki ıssız eğlence parkı, hükümetin israfının bir kanıtı olarak gösteriliyor” başlığını kullandı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta servis midibüsü 'gişelere' çarptı!
- AKP'li Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı
- Kemaliye’de boz ayı yola indi
- İstanbul’da bir genç boğazından bıçaklanarak yaralandı
- Adana'da feci olay: Araç içindeyken başından vuruldu
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- TEM Otoyolu'nda 'oksijen tüpü' yüklü kamyon yandı
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Aldığı portatif sauna, evi yaktı: 'Canımı zor kurtardım'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- Özışık 15 ay aradan sonra açıklama yaptı