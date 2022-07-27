Reuters, Ankapark'taki enkazı görüntüledi: 'Hükümetin israfının bir kanıtı'

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz ajans, “Dev dinozorlar ve robot heykelleri, terk edilmiş bir şekilde Türkiye’nin başkentinde distopik bir atmosfer yaratıyor. Ve şu an belediyenin muhalif başkanı bunu önceki yönetimin savurganlığının bir kanıtı olarak gösteriyor” yorumunu yaptı.