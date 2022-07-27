Reuters, Ankapark'taki enkazı görüntüledi: 'Hükümetin israfının bir kanıtı'

Reuters
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:33
<p>Ankara'da AKP'li Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu dönemde 801 milyon dolara yaptırdığı Ankapark'taki enkazı İngiliz haber ajansı Reuters görüntüledi.</p>

Ankara'da AKP'li Melih Gökçek'in belediye başkanı olduğu dönemde 801 milyon dolara yaptırdığı Ankapark'taki enkazı İngiliz haber ajansı Reuters görüntüledi.

<p>Yapımı milyonlara mal olan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen Ankapark, yıllar sonra kapılarını yurttaşlara açmıştı.</p>

Yapımı milyonlara mal olan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen Ankapark, yıllar sonra kapılarını yurttaşlara açmıştı.

<p>ABB, tema parkın son halini görmek isteyen yurttaşlar için ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirdi. Başkentliler, Ankapark'ın geldiği son hali görünce sert tepki gösterdi.</p>

ABB, tema parkın son halini görmek isteyen yurttaşlar için ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirdi. Başkentliler, Ankapark'ın geldiği son hali görünce sert tepki gösterdi.

<p>Öte yandan Ankapark'taki enkaz sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu.</p>

Öte yandan Ankapark'taki enkaz sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu.

<p>İngiliz haber ajansı Reuters’ın da gündemine oturan Ankapark, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor.</p>

İngiliz haber ajansı Reuters’ın da gündemine oturan Ankapark, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor.

<p>ABB Başkanı Mansur Yavaş,<em> “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler”</em> ifadelerini kullanmıştı.</p> <p>Reuters ise Ankapark için hazırladığı kapsamlı analize<strong> “Türkiye’deki ıssız eğlence parkı, hükümetin israfının bir kanıtı olarak gösteriliyor”</strong> başlığını kullandı.</p>

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” ifadelerini kullanmıştı.

Reuters ise Ankapark için hazırladığı kapsamlı analize “Türkiye’deki ıssız eğlence parkı, hükümetin israfının bir kanıtı olarak gösteriliyor” başlığını kullandı.

<p>Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz ajans,<em> “Dev dinozorlar ve robot heykelleri, terk edilmiş bir şekilde Türkiye’nin başkentinde distopik bir atmosfer yaratıyor. Ve şu an belediyenin muhalif başkanı bunu önceki yönetimin savurganlığının bir kanıtı olarak gösteriyor”</em> yorumunu yaptı.</p>

Sözcü'de yer alan habere göre, İngiliz ajans, “Dev dinozorlar ve robot heykelleri, terk edilmiş bir şekilde Türkiye’nin başkentinde distopik bir atmosfer yaratıyor. Ve şu an belediyenin muhalif başkanı bunu önceki yönetimin savurganlığının bir kanıtı olarak gösteriyor” yorumunu yaptı.

<p>Reuters; Yavaş’ın, <em>“Bunun yerine 15 bin toplu konut ya da 300 öğrencilik yurt yapılabilirdi” sözlerini hatırlatan ajans, “Parkın meşhur dinozor heykelleri parçalara ayrılıyor yerlerden otlar çıkıyor ve 120 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda uzuyor”</em> yorumunu yaptı.</p>

Reuters; Yavaş’ın, “Bunun yerine 15 bin toplu konut ya da 300 öğrencilik yurt yapılabilirdi” sözlerini hatırlatan ajans, “Parkın meşhur dinozor heykelleri parçalara ayrılıyor yerlerden otlar çıkıyor ve 120 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda uzuyor” yorumunu yaptı.

<p>AKP’li önceki belediye başkanı Melih Gökçek tarafından 6 yılda tamamlanan parkın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu parkın belediyeye her yıl 10 milyon dolar kazandıracağını söylediğini aktaran Reuters, işletmecisinin ise Kasım 2019’da zarar dolayısıyla  bunu kapattığını hatırlattı.</p>

AKP’li önceki belediye başkanı Melih Gökçek tarafından 6 yılda tamamlanan parkın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu parkın belediyeye her yıl 10 milyon dolar kazandıracağını söylediğini aktaran Reuters, işletmecisinin ise Kasım 2019’da zarar dolayısıyla  bunu kapattığını hatırlattı.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Ankapark Reuters Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler