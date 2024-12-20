ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'e 'Colani' açıklaması: Başına konulan '10 milyon dolarlık' ödüle ne oldu?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:09

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:19

Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da sıra dışı bir diplomasi trafiği gözlemleniyor. Çeşitli ülkelerin temsilcileri, yeni yönetimle ilişkiler geliştirmek için Suriye'ye art arda ziyaretler düzenliyor.

Bunlardan biri de HTŞ lideri Muhammed Colani'yi 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanımlayan ve Dışişleri Bakanlığı'nın 13224 sayılı İcra Emri (EO) ile Adalet için Ödül Programı (RFJ) kapsamında başına 10 milyon dolarlık bir ödül koyan Amerika Birleşik Devletleri.

ABD'DEN ŞAM'A 'ÜST DÜZEY' ZİYARET

ABD’nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, bugün (20 Aralık) Suriye’deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam’a gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu ziyaretin, 'Baas rejiminin devrilmesinden sonra ABD tarafından Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret' olduğu kaydedildi.

Açıklamada heyetin, Suriye’de kontrolü ele geçiren muhaliflerin temsilcileriyle görüşeceği aktarılırken, doğrudan Muhammed Colani'nin adı telaffuz edilmedi.

ABD’nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf

ÜÇ ÖNEMLİ SORU

ABD Dışişleri bakanlığına ait internet arşivlerinde, HTŞ’nin sözde lideri Muhammed Colani halihazırda 'terörist' olarak sınıflandırılıyor. Bu tanımlama, gruba veya üyelerine ağır yaptırımlar getirse de yasal mevzuat uyarınca, ABD'li yetkililerin belirlenen gruplarla iletişim kurmasını engellemiyor.

Bu gelişmeler üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı ile temas kurduk.

Bakanlık yetkililerine, Colani'nin kamuya açık faaliyetlerinin, yerinin bilinmediği iddiasını çürüttüğünü ve bu durumun, başına konulan 10 milyon dolarlık ödülü 'anlamsız' kıldığını belirterek üç soru yönelttik.

Sorularımız şu şekildeydi:

10 milyon dolarlık ödül hâlâ aktif mi, yoksa Colani’nin durumu, kamuya bildirilmeden yeniden mi değerlendirildi?

Hakkında açıklanan ödülün devam ediyor olması, 'ABD hükümetinin Colani’nin yerinden habersiz olduğu' anlamına mı geliyor?

Colani hakkında artık bilgi talep edilmiyorsa, Dışişleri Bakanlığı, Colani'nin mevcut durumu hakkındaki tutumunu netleştiren bir açıklama yapacak mı?

Muhammed Colani, Emevi Camii, Şam

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YANITI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen cevap tatminkar bir açıklama sunmasa da Colani'nin, ABD tarafından halihazırda 'arandığını' teyit etti.

Bakanlıktan gelen mesajda şu ifadeler yer aldı:

Merhaba,

Aşağıdaki bilgi, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne atıfta bulunularak kullanılabilir:

"Rewards for Justice Programı, Muhammed el-Cevlani’nin tutuklanmasına yol açabilecek bilgiler için hala talepte bulunmaktadır."

Saygılarımızla,

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi

Bizler, sorularımıza kapsamlı ve tutarlı bir yanıt alamadık, fakat ilgili mercilere, Başkent Şam'daki Four Seasons Oteli'nde konakladığı söylenen Colani hakkında en tutarlı bilgileri muhtemelen, bugün onunla görüşmesi beklenen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf verecektir.

ABD-HTŞ GÖRÜŞMESİNDE MASADA NELER VAR?

Bugün ABD heyeti ve HTŞ yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Suriye'nin siyasi geçiş süreci, 'HTŞ hakkındaki terör tanımının kaldırılması olasılığı' ve kayıp Amerikalıların (örneğin gazeteci Austin Tice) durumu gibi konularının ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin, Esad yönetimini devirmeye öncülük eden, ancak ABD tarafından 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlanan Suriyeli isyancı grupla (HTŞ) "doğrudan temas halinde olduğunu" söylemişti.

Blinken, ABD ile HTŞ arasındaki temasları kamuoyuna açıklayan ilk ABD'li yetkili oldu. Acaba ABD tüm taraflardan önce davranıp, Colani'nin başındaki ödülü ve liderliğini yaptığı Heyet Tahrir Şam örgütünü 'terörist olarak sınıflandırmaktan vazgeçecek ilk ülke' olabilir mi?

Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, bu konuda 'acele edilmeyeceğini' söylüyor.

İNGİLTERE, FRANSA, ABD VE ŞİMDİ DE AB

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, "Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk (...) Sahada olmak, HTŞ ve diğer gruplar ile siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a geri dönmesi de iyi oldu" ifadelerine yer verdi.

ABD delegasyonunun seyahati ise Fransa ve İngiltere'den son günlerde Şam'a yapılan üst düzey diplomatik ziyaretlerin hemen ardından geldi.

2012 yılında Suriye ile diplomatik illişkilerini kesen Washington yönetimi, 2013 yılında Colani'yi terörist ilan etmiş ve bunu yaparken de gerekçe olarak "Irak El Kaide'sinin onu, Esad yönetimini devirmek ve Suriye'de bir şeriat devleti kurmakla görevlendirdiğini" göstermişti.

ABD makamları, o günlerde HTŞ'nin selefi olan Nusra Cephesi'nin, "sivilleri öldüren intihar saldırıları düzenlediğini ve şiddetli mezhepçi bir vizyon benimsediğini" ifade etmişti.

Uluslararası toplum, bir haftadan kısa bir süre içerisinde çöken 61 yıllık Baas rejiminin ardından, iktidarı büyük ölçüde ele alan HTŞ örgütü, lideri Muhammed Colani ve topyekun Suriye'nin akıbetini merak ederken, göstergeler, bir çok cevapsız sorunun tahmin edilenden daha hızlı cevaplanacağına işaret ediyor.