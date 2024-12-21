Ukrayna, sınırlarından 'bin kilometre' uzaktaki hedefleri vurdu!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:01

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:01

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah yerel saat ile 07.40’tan 09.20’ye kadar, insansız hava araçları (İHA) ile Tataristan'daki Kazan kentine farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

3 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA’nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir İHA’nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Öte yandan Tataristan Valisi Rustam Minnikhanov, şehre sekiz insansız hava aracıyla saldırı yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, altı İHA yerleşim binalarına çarptı, biri bir sanayi tesisine isabet etti, diğeri ise bir nehrin üzerinde düşürüldü. Yerel yetkililer, saldırılarda can kaybı olmadığını bildirdi.

Kazan Havalimanı’ndaki uçuşlar durduruldu ve Cumartesi ile Pazar günü yapılacak tüm toplu etkinlikler iptal edildi.

Saldırılar, ABD tarafından sağlanan füzelerle yapılan ve Rusya'nın Kursk sınır bölgesinde, aralarında bir çocuğun da bulunduğu altı kişinin ölümüne yol açan Ukrayna saldırısından bir gün sonra gerçekleşti.

RUSA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ 'İHA SAVAŞLARI'

Ukrayna yetkilileri, Rusya’nın Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar Ukrayna’ya toplam 113 İHA gönderdiğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre, saldırılar sırasında 57 İHA düşürüldü. Geriye kalan 56 İHA ise elektronik olarak devre dışı bırakıldığı için "kayboldu."

Ukrayna’nın Harkiv bölgesi valisi Oleh Syniehubov, Harkiv’e yönelik Cuma gecesi gerçekleştirilen İHA saldırılarında sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.