Ölü balinanın bağırsağından 14 milyon TL değerinde bir servet çıktı
Kanarya Adaları'nda yer alan La Palma bölgesinde kıyıya vuran dev ispermeçet balinasını görenler, bağırsaklarında son derece değerli bir hazine saklı olduğunu tahmin edemezdi.
Ağır deniz koşulları ve yükselen gelgit otopsiyi zorlaştırdı, ancak Las Palmas Üniversitesi Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Antonio Fernández Rodríguez, balinanın neden öldüğünü bulmaya kararlıydı.
Uzmanlar, sindirim sorunlarından şüphelenerek hayvanın kalın bağırsağını açtılar ve tam o sırada sert bir cisimler karşılaştılar. Çıkardıkları şey 50-60 cm çapında, 9,5 kg ağırlığında bir taştı...
Bulunan cismin adı amberdi. Fernández'in elinde tuttuğu parça ise tamı tamına 500 bin avro (Yaklaşık 14 milyon TL) değerindeydi.
Amber (ambergris), yüzyıllardır parfümcülerin kutsal kasesi olan ve genellikle "yüzen altın" adıyla bilinen nadir bir maddedir.
NASIL OLUŞUR?
Balinalar büyük miktarlarda kalamar ve mürekkep balığı yer, bunların çoğu sindirilemez ve kusulur. Ancak bir kısmı kalır ve yıllar içinde balinanın bağırsaklarında birbirine bağlanarak amberi oluşturur.
Bu bazen dışarı atılır, bu yüzden amber çoğunlukla denizde yüzerken bulunur. Ancak bazen, La Palma'daki balinanın durumunda olduğu gibi, büyüyerek bağırsağı yırtar ve balinayı öldürür.
Her 100 ispermeçet balinasından biri tarafından üretilen amber, sandal ağacı gibi odunsu bir kokuya sahiptir, ancak aynı zamanda kokuların ömrünü uzatan ve sabitleyen kokusuz bir alkol olan "ambrein" içerir. Bu nedenle de parfümcüler arasında popülerdir.
Romancı Herman Melville, Moby-Dick adlı eserinde, amberden şöyle söz eder...
"Yumuşak ve mumsu bir yapıya sahip amber, o denli güzel ve baharatlı bir kokuya sahiptir ki parfümeride kullanılır. Hanımefendilerin ve beyefendilerin, hasta bir balinanın bağırsaklarında bulunan bir esansla kendilerini şımartacakları kimin aklına gelir..."
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