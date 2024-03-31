Asya'dan Avrupa'ya dış basında çarpıcı 'yerel seçim' manşetleri
Dünya, 31 Mart yerel seçimlerini nasıl gördü? Amerika'dan Ortadoğu'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Türkiye yere seçimlerinin dış basındaki yansımalarını okuyucularımız için derledik.
Londra merkezli BBC, İstanbul’un yönetimi için sahneye konan çekişmenin, ülkenin kaderini belirleyeceğini yazdı. İstanbul’dan çıkacak sonuçların, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin karşısına bir rakip çıkarıp çıkaramayacağını belirleyeciğini aktardı.
Uluslararası haber ajansı Reuters, “Erdoğan en büyük rakibiyle (İmamoğlu) mücadele ediyor” başlığıyla seçimleri okuyucularına duyurdu. İmamoğlu’nun, 2019 seçimlerini kazanmasının iktidar için büyük bir darbe olduğunu ifade eden ajans, bir kez daha kazanmasının ise “geleceğini çok daha parlak kılacağını” aktardı.
Katar merkezli Al Jazeera, yerel seçimleri, “Erdoğan’nın popülerlik sınavı” olarak değerlendirirken, "Seçimler, Erdoğan’ın popüleritesi için 'barometre' görevi görüyor" ifadelerini kullandı ve "Erdoğan’ın, İstanbul geri almaya tam odaklandığını" vurguladı.
Uluslararası haber ajansı AP de seçimleri “Erdoğan’ın popülerlik yarışı” olarak tanımladı. Seçimlerin en önemli “muharabe alanlarını” İstanbul ve Ankara olarak gören AP; AKP’nin seçimin ardından 'yeni anayasa' çalışmalarına başlamasının 'kaçınılmaz' olduğunu yazdı.
Türkiye’de “yerel seçim yarışının başladığını” duyuran Fransa merkezli Euronews, muhalefetin “değişim getiremediğini” ve muhalif kesimin oy vermek konusunda 'isteksiz' olduğunu belirtti.
İtalyan haber kaynağı Corriera Della Sera, “61 Milyon sandıkta, Erdoğan şehri (İstanbul) geri istiyor" manşetiyle, Erdoğan’ın, Murat Kurum üzerinden İstanbul’u geri almak istediğini yazdı.
Haberde, “Tüm Türkiye’nin dörtte birinin yaşadığı, Boğaziçindeki şehir” olarak tarif edilen İstanbul’un değeri vurgulandı.
Alman yayın kuruluşu DW, “Son seçiminde oyunu kullandı” diyerek Erdoğan’a odaklandı. Bu seçimin, AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan’nın emekli olmadan önce son seçimi olabileceği üzerinde duran DW, Erdoğan’ın “meşaleyi yeni jenerasyona bırakabileceğini" yazdı.
France 24 de diğer bir çok gazete gibi bu seçimi “Erdoğan’ın popülerite sınavı” olarak değerlendirdi. Bir vatandaşın yorumuna da yer veren Fransa merkezli yayın organı, "Vatandaşın İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini" öne sürdü.
Rus basını, seçimleri, "Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nin uyarısından gördü.
Merkezin uyarısına geniş yer ayıran Moskova merkezli Gazeta.ru, haberinde, "Vatandaşlar, oy pusulalarını yanlış doldurarak oyları iptal ettirmeyi amaçlayan manipülasyonlara boyun eğmemeye çağırıldı" ifadelerine yer verdi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi yayın organlarından biri olan Xinhua, “İstanbul halkı, sandıklara doluştu” başlığıyla İstanbul’daki yarışı öne çıkardı. İmamoğlu ve Kurum’un açıklamalarına yer veren Xinhau, seçimin Türkiye ve dünyadaki önemi üzerinde durdu.
İsrail'in sol görüşlü anaakım medya kuruluşu Haaretz, “Bir başka seçim, Erdoğan’ın güç toplaması için bir başka fırsat” manşetiyle Türkiye yerel seçimlerini okuyucularına duyurdu. Yayın organı, “Türkiye, her seçimde demokrasiden bir adım daha uzaklaşıyor” cümlesiyle seçim gündemine eleştirel yaklaştı.
Lübnan Hizbullahı'na yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen, seçimleri okuyucularına, “Erdoğan oy verdi, sandıklar kapandı” manşetiyle duyurdu. Haberinde, Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer ayıran Beyrut merkezli yayın organı, Erdoğan’ın, “Bu ülkemiz için, yeni bir çağın başlangıcıdır” ifadelerini öne çıkardı.
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