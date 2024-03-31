Asya'dan Avrupa'ya dış basında çarpıcı 'yerel seçim' manşetleri

Uluslararası haber ajansı Reuters, “Erdoğan en büyük rakibiyle (İmamoğlu) mücadele ediyor” başlığıyla seçimleri okuyucularına duyurdu. İmamoğlu’nun, 2019 seçimlerini kazanmasının iktidar için büyük bir darbe olduğunu ifade eden ajans, bir kez daha kazanmasının ise “geleceğini çok daha parlak kılacağını” aktardı.