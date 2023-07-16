Hayal dünyasını gerçeğe dönüştürdü

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2023 Pazar, 12:46
<p>Darky Artist lakaplı bir dijital sanatçı, çizgi film dünyasını gerçeğe taşıdı. Sanatçı, sevilen animasyon veya masal karakterlerini gerçek bir insana dönüştürdü.</p>

Darky Artist lakaplı bir dijital sanatçı, çizgi film dünyasını gerçeğe taşıdı. Sanatçı, sevilen animasyon veya masal karakterlerini gerçek bir insana dönüştürdü.

<p>Ariel</p>

Ariel

<p>Esmeralda</p>

Esmeralda

<p>Aladdin</p>

Aladdin

<p>Hıçkırık</p>

Hıçkırık

<p>Jack Frost</p>

Jack Frost

<p>John Smith</p>

John Smith

<p>Külkedisi</p>

Külkedisi

<p>Merida</p>

Merida

<p>Mulan</p>

Mulan

<p>Pocahontas</p>

Pocahontas

<p>Prens Adam</p>

Prens Adam

<p>Prens Eric</p>

Prens Eric

<p>Shang</p>

Shang

<p>Tiana</p>

Tiana

<p>Tinker Bell</p>

Tinker Bell

<p>Violet Parr</p>

Violet Parr

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