Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

İsrail Ordu Radyosu GLZ, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ordularının, Kıbrıs adasında ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2024 Perşembe, 15:08
Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

İsrail ve Güney Kıbrıs hava kuvvetleri tarafından düzenlenen ortak tatbikatın uzak hedeflere yapılan saldırıları içerdiği belirtildi.

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

İngiliz Telegraph gazetesi, söz konusu tatbikatı okuyucularına, "savaş provası" olarak duyurdu.

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin, 'İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle etmek' için Kıbrıs'ta tatbikat yaptığını bildirdi. İsrail Ordusu Radyo istasyonu GLZ, ABD ordusu ile koordine edilen tatbikatta, uzun menzilli silahların kullanıldığı ve uzak hedeflere yönelik saldırıları içerdiğini söyledi."

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

İngiliz gazetesi, söz konusu tatbikatın, olası bir İran saldırısına yapılacak misillemenin simülasyonu olduğunu öne sürdü.

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Askeri blog sitesi OSINTdefender da tatbikatın, iki ülkenin hava kuvvetleri tarafından Kıbrıs üzerinde gerçekleştirildiğini yazdı.

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