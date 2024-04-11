Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin, 'İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle etmek' için Kıbrıs'ta tatbikat yaptığını bildirdi. İsrail Ordusu Radyo istasyonu GLZ, ABD ordusu ile koordine edilen tatbikatta, uzun menzilli silahların kullanıldığı ve uzak hedeflere yönelik saldırıları içerdiğini söyledi."