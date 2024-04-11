İran, İsrail'e saldıracak mı? 'Mesele ne zaman olacağı, olup olmayacağı değil'

Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:36

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:36

Bloomberg tarafından dünyaya servis edilen ABD istihbarat raporları, İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısının yakın olduğu ve "önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini" öne sürdü.

İranlı yetkililer, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği ve İran Devrim Muhafızları'ndan iki generalin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından "misilleme" sözü vermişti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Konsolosluk bölgemize saldırdıklarında bizim topraklarımıza saldırmış gibi oldular. Şeytani rejim cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır" dedi.

Bloomberg, ABD ve İsrail istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde İran'ın, İsrail'deki askeri ve idari hedeflerin "yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla" vurulacağını iddia etti.

Haberde görüşlerine yer verilen (adı açıklanmayan) kişilerden biri, meselenin, "Tahran'ın İsrail'e saldırıp saldırmayacağı değil, ne zaman saldıracağı olduğunu" söyledi.

ABD ORDUSUNDAN İSRAİL'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Axios haber sitesi de ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Kurilla'nın Perşembe günü (11 Nisan) İsrail'i ziyaret ederek Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle görüşeceğini bildirdi.

Haberde, ABD ve İsrailli yetkililerin son birkaç gündür çeşitli kurumlarla temas halinde oldukları ve İran'ın, 1 Nisan'da Şam'da İran Devrim Muhafızları üyelerinin bulunduğu konsolosluk binasını vurduğu saldırıya olası bir karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.

Haberler, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'dan gelen tehditler karşısında Amerika'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelediği sırada geldi.

BİDEN'DAN İSRAİL'E TAM DESTEK

Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır" dedi. "Tekrar söylememe izin verin, İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Çarşamba günü Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, ABD'nin İsrail'e desteğini vurguladı ve Washington'un Tahran'dan gelecek tehditlere karşı Kudüs'ün yanında yer alacağını söyledi.

İRAN'A GÖNDERİLEN MESAJ

Öte yandan, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da ABD Orta Doğu temsilcisinin Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Irak dışişleri bakanlarını arayarak İran'a, İsrail'le gerilimi düşürmesi yönünde bir mesaj iletmelerini istediğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Beyaz Saray Ortadoğu sorumlusu Brett McGurk'ün yetkililerden İran Dışişleri Bakanı ile temasa geçerek İran'ın İsrail'le gerilimi düşürmesi gerektiği mesajını iletmelerini istediğini ve bunu yaptıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşerek bölgesel gerilimleri ele aldıklarını bildirdi.