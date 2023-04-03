Çin'de çay hasadı, Qingming Festivali öncesi tüm hızıyla devam ediyor

Xinhua
03 Nisan 2023 Pazartesi, 09:35
<p>Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.</p> <p>- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.</p>

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.

- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.

<p>- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.</p>

- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.

<p>- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.</p>

- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.

<p>- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.</p>

- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.

<p>- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.</p>

- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.

Çin çay FESTival Qingming Festivali

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