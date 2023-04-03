Çin'de çay hasadı, Qingming Festivali öncesi tüm hızıyla devam ediyor
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.
- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.
- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.
- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.
- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor.
- Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler.
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