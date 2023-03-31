Dona karşı sulanan elma ağaçları buzulları aratmadı

Bayram, elmalarda pembe gonca dönemi olmadığı için herhangi bir soğuk vurma olayının olmadığını belirterek,“Sulama yapılan bahçeler de ağaçların buz tutması adeta buzulları anımsatmış. Ancak kayısı ve bademde yüzde 100’e yakın bir hasarın olduğunu görüyoruz. Bahçelerin sulanma amacı ağaçların çiçek döneminde dondan etkilenmemesi için sertleşen havanın suyla yumuşatılması için yapılan bir önlemdir. Yapılan bu önlemle ağaçlar kendilerini korumaya almış oluyor" dedi.