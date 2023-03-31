'Kuzey Kutup Işıkları' göz kamaştırdı

AA
31 Mart 2023 Cuma, 16:25
<p>Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, Eylül ayından Nisan'ın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.</p>

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, Eylül ayından Nisan'ın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.

<p>Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunan İsveç'in kuzeyindeki Abisko köyünde, yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturdu.</p>

Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunan İsveç'in kuzeyindeki Abisko köyünde, yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturdu.

<p>Kutup ışıkları ya da kutup aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.</p>

Kutup ışıkları ya da kutup aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.

<p>Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis veya kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki aurora australis (güney kutup ışıkları) oluşumu da benzer özelliklere sahiptir. Ancak Antarktika’da, Güney Amerika’da ve Avustralya’da daha yüksek enlemlerden görülebilir.</p>

Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis veya kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki aurora australis (güney kutup ışıkları) oluşumu da benzer özelliklere sahiptir. Ancak Antarktika’da, Güney Amerika’da ve Avustralya’da daha yüksek enlemlerden görülebilir.

<p>Kuzey ışıkları, genellikle geceleri gözlemlenir, ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür, bu da arktik ve antarktik kutup dairelerinin içine düşer.</p>

Kuzey ışıkları, genellikle geceleri gözlemlenir, ağırlıklı olarak iyonosferde meydana gelir. Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür, bu da arktik ve antarktik kutup dairelerinin içine düşer.

<p>Aurora borealis'in görünme olasılığı, kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artar. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece; ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar. Aurora borealis sıklıkla gün dönümlerinde oluşur.</p>

Aurora borealis'in görünme olasılığı, kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artar. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece; ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar. Aurora borealis sıklıkla gün dönümlerinde oluşur.

<p>Auroralar bütün yeryüzünden ve diğer gezegenlerde de gözlemlenebilir. Daha uzun süreli karanlık ve manyetik alan dolayısıyla, kutuplara yakınlaştıkça daha çok görünür olurlar.</p>

Auroralar bütün yeryüzünden ve diğer gezegenlerde de gözlemlenebilir. Daha uzun süreli karanlık ve manyetik alan dolayısıyla, kutuplara yakınlaştıkça daha çok görünür olurlar.

<p>Kuzey Kutup Işıkları'nı görebileceğiniz en iyi konumlar şu şekilde: </p> <p>- Alaska </p> <p>- Grönland</p> <p>- Norveç</p> <p>- Finlandiya</p> <p>- İzlanda </p> <p>- Kanada </p> <p>- İsveç</p>

Kuzey Kutup Işıkları'nı görebileceğiniz en iyi konumlar şu şekilde: 

- Alaska 

- Grönland

- Norveç

- Finlandiya

- İzlanda 

- Kanada 

- İsveç

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