Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

1.Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 194

Henley Pasaport Endeksi tarafından güncellenen listeye göre; en güçlü pasaport Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve2023 yılının da birincisi olan Singapur Pasaportu.

Dünyanın en yüksek hareketlilik puanına sahip ve en çok arzu edilen pasaport olarak görülen bu 6 ülkenin pasaportu, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.