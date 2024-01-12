Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listenin zirvesinde dört Avrupa ülkesi bulunuyor! Henley Pasaport Endeksi, dünya genelindeki tüm pasaportların gücünü ölçen, orijinal ve güvenilir bir kaynaktır. Pasaport sahiplerinin, vize almadan hangi ülkelere seyahat edebileceklerini gösterir. Peki, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu!
1.Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 194
Henley Pasaport Endeksi tarafından güncellenen listeye göre; en güçlü pasaport Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve2023 yılının da birincisi olan Singapur Pasaportu.
Dünyanın en yüksek hareketlilik puanına sahip ve en çok arzu edilen pasaport olarak görülen bu 6 ülkenin pasaportu, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.
2. Finlandiya, Güney Kore ve İsveç
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 193
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi listenin ikinci sırasında tekrardan Güney Kore yer alıyor. Güney Kore, ikinci sırayı Finlandiya ve İsveç ile paylaşıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan pasaportlar, dünya çapında 227 noktadan 193 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.
3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 192
Listenin üçüncü sırasında ise dört Avrupa ülkesi bir arada görülüyor: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda aynı sırada yer alıyor.
4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 191
Birleşik Krallık bu yıl iki basamak yükselerek listede Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte dördüncü sırada yer alıyor.
5. Yunanistan, Malta ve İsviçre
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 190
Beşinci sırada ise Yunanistan, Malta ve İsviçre yer alıyor.
6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 189
Henley Pasaport Endeksi'nin altıncı sırasında Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya yerini alıyor.
7. Kanada, Macaristan ve ABD
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 188
Amerika Birleşik Devletleri ise Kanada ve Macaristan ile birlikte listenin yedinci sırasında yer alıyor.
8. Estonya ve Litvanya
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 187
Listenin sekizinci sırasında da bu yıl iki ülke yer alıyor: Estonya ve Litvanya.
9. Letonya, Slovakya ve Slovenya
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 186
Dokuzuncu sırada Letonya, Slovakya ve Slovenya bir arada yerini alıyor.
10. İzlanda
Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 185
Listenin onuncu sırasında İzlanda bulunuyor.
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