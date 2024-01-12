Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2024 Cuma, 11:30
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listenin zirvesinde dört Avrupa ülkesi bulunuyor! Henley Pasaport Endeksi, dünya genelindeki tüm pasaportların gücünü ölçen, orijinal ve güvenilir bir kaynaktır. Pasaport sahiplerinin, vize almadan hangi ülkelere seyahat edebileceklerini gösterir. Peki, 2024 yılında dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu!

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

1.Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur ve İspanya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 194

Henley Pasaport Endeksi tarafından güncellenen listeye göre; en güçlü pasaport Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve2023 yılının da birincisi olan Singapur Pasaportu. 

Dünyanın en yüksek hareketlilik puanına sahip ve en çok arzu edilen pasaport olarak görülen bu 6 ülkenin pasaportu, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

2. Finlandiya, Güney Kore ve İsveç

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 193

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi listenin ikinci sırasında tekrardan Güney Kore yer alıyor. Güney Kore, ikinci sırayı Finlandiya ve İsveç ile paylaşıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan pasaportlar, dünya çapında 227 noktadan 193 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 192

Listenin üçüncü sırasında ise dört Avrupa ülkesi bir arada görülüyor: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda aynı sırada yer alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Birleşik Krallık

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 191

Birleşik Krallık bu yıl iki basamak yükselerek listede Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte dördüncü sırada yer alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

5. Yunanistan, Malta ve İsviçre

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 190

Beşinci sırada ise Yunanistan, Malta ve İsviçre yer alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 189

Henley Pasaport Endeksi'nin altıncı sırasında  Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Polonya yerini alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

7. Kanada, Macaristan ve ABD

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 188

Amerika Birleşik Devletleri ise Kanada ve Macaristan ile birlikte listenin yedinci sırasında yer alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

8. Estonya ve Litvanya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 187 

Listenin sekizinci sırasında da bu yıl iki ülke yer alıyor: Estonya ve Litvanya.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

9. Letonya, Slovakya ve Slovenya

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 186

Dokuzuncu sırada Letonya, Slovakya ve Slovenya bir arada yerini alıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İlk 10'da hangi ülkeler var? İşte cevabı...

10. İzlanda

Vizesiz / Varışta Vize Erişimi Sağlayan Ülke Sayısı: 185

Listenin onuncu sırasında İzlanda bulunuyor.

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