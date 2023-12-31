Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatlarını belirlendi. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport harç ücretleri ne kadar zamlandı?
PASAPORT ÜCRETLER NE KADAR OLDU?
Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri ise 501 TL'den 790 TL'ye yükseldi.
PASAPORT KAÇ GÜNDE GELİR?
Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.
PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
- Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
- Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
- 1 adet biometrik fotoğraf
- Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
- Parmak izi
- 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
- Şu an kullanılan pasaport
İşte 2024'te uygulanacak ücretler
NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL
BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL
PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL
İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL
KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL
DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL
KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL
AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL
SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL
MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL
İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL
BANKA ÇEKLERİ: 55 TL
MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL
YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL
ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL
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