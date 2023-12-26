Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

Dış Haberler Servisi
26 Aralık 2023 Salı, 11:16
Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre, 2023 yılının yaşamak için en pahalı 10 kenti belirlendi.

Bu yıl ortalama yaşam maliyeti yüzde 7,4 arttı.

İşte dünyanın en pahalı 10 kenti:

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

10-SAN FRANSİCO

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

9-TEL AVİV

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

8-KOPENHAG

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

7-PARİS

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

6-LOS ANGELES

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

5-HONG KONG

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

4-CENEVRE

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

3-NEW YORK

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

2-ZÜRİH

Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

1- SİNGAPUR

kent pahalılık Dünya

En Çok Okunan Haberler