Dünyanın en pahalı 10 kenti belirlendi

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre, 2023 yılının yaşamak için en pahalı 10 kenti belirlendi.

Bu yıl ortalama yaşam maliyeti yüzde 7,4 arttı.

İşte dünyanın en pahalı 10 kenti: