Dünyanın gözü ikinci turda
13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçim yarışı başladı. İlk turdaki oylamaya ilgi gösteren dünya basını, ikinci turu da gazetelerine taşıdı.
Dünya basının Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgisi seçim günü de devam ediyor. Dünya'nın önemli gazeteleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan yarışı manşetlerine taşıdı.
FINACIAL TIMES
İngiltere'nin önemli gazetelerinden Financial Times (FT), sabah saat 08:00'de başlayan oy verme işlemini "Türk seçmenler, Erdoğan için kritik bir dönemde sandık başına gidiyor" başlığıyla yayımladı.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminin son turu, uzun süredir liderlik yapan isimle muhalefet ittifakını karşı karşıya getirdi" ifadesinde bulunan FT, "Türk seçmenler ikinci kez sandık başına gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan, iktidarını üçünü on yıla taşıma yolunda ilerliyor" yorumunda bulundu.
REUTERS
İngiliz haber ajansı Reuters, oy verme işleminin başladığını "Türkiye'de ikinci tur seçimleri başladı, Erdoğan iktidarını uzatmaya hazırlanıyor" başlığıyla duyurdu.
Reuters, Erdoğan'ın ilk turda kazanamadığını belirtirken şu ifadeleri dikkat çekti:
"Türkler; Erdoğan iktidarının üçüncü bir on yıla uzamasına, Türkiye'nin giderek otoriterleşen yoluna, sert dış politikasına ve alışılmışın dışındaki ekonomi politikalarına neden olabilecek oylama için sandık başındaydı"
THE GUARDIAN
"Muhalefet, cumhurbaşkanlığını kazanmak için göçmen karşıtlığını körüklüyor" başlığıyla oy verme işlemini duyuran The Guardian, mültecilerin günah keçisi olarak kullanıldığını belirtti.
The Guardian, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma yolunda aşırı milliyetçi sağın desteğini almaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz gazete, Kılıçdaroğlu'nun kampanya videolarına ilişkin "Türkiye'de bulunan yaklaşık dört milyon mülteciyi sınır dışı etme sözü verdiği konuşmaları yayımladı" ifadesinde bulundu.
BBC
İngiliz kamu yayıncısı BBC, seçim yarışının başladığını "Türkler, Erdoğan'a beş yıl daha verip vermeyeceğine karar verecek" sözleriyle duyurdu.
BBC, "Türkler, Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl sonra iktidarda kalıp kalmayacağına karar vermek için cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanıyor" ifadesinde bulundu.
WALL STREET JOURNAL
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, oy verme işleminin başladığını "Erdoğan'ın ilk turu lider tamamlamasının ardından Türkiye ikinci tura kaldı" ifadeleriyle duyurdu.
İlk tur için "Ne Erdoğan ne de Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşamadı" değerlendirmesinde bulunan WSJ, ayrıca "Milyonlarca insan, Erdoğan'ın iktidarını ve ülkesinin Ukrayna, Orta Doğu ve NATO'daki savaştaki etkisini pekiştirebilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor" dedi.
WASHINGTON POST
Washington Post, "Çekişmeli kampanya sürecinin ardından, bölünmüş bir Türkiye kritik ikinci tur seçimlerinde oy kullanıyor" başlığıyla seçim sürecinin başladığını servis etti.
Türkiye'nin kritik bir dönemde olduğunu belirten Washington Post, "Türk seçmenler, bölünmüş ülkeyi içeride ve uluslararası sahnede kimin yöneteceğini belirleyecek olan ikinci tur için sandık başına gidiyor" ifadesinde bulundu.
FRANCE 24
Fransız kamu yayıncısı France 24, ikinci tur oy verme işleminin başladığını "Türkiye'deki tarihi cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi başladı" başlığıyla servis etti.
France 24, Erdoğan'ın ilk turda beş puan fark ile Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu aktardı.
Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşamadığına dikkat çeken France 24, seçimin sonuçlarına ilişkin "Erdoğan ve dünya için derin sonuçları olacak" değerlendirmesinde bulundu.
TASS
Rusya'nın önde gelen haber ajansı Tass, oy verme işleminin başladığını "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, aynı anda sandığa gitti" başlığıyla duyurdu.
Erdoğan'ın İstanbul'da, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da sandığa gittiğini aktaran Tass, "Görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rakibi Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarında canlı yayınlandı" ifadesinde bulundu.
RIA
Rusya'nın bir diğer haber ajansı Ria, oy verme işleminin başladığını belirten haberinde "Türkiye'nin iki cumhurbaşkanı adayı, oylarını kullandı" başlığını kullandı.
Ria, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun, ilk turda oy kullandıkları sandıklarda okullarda oy verme işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.
BILD
Alman Bild gazetesi, ikinci turun "Ya hep ya hiç" seçimi olduğunu belirtti.
Bild, ikinci tur oy verme işleminin "Bugün Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için ya hep ya hiç" başlığıyla duyurdu.
Bild, "Ülke genelinde sandıkların kapıları açıldı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rakibi Kılıçdaroğlu için bugün her şey söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.
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