Dünyanın gözü ikinci turda

BILD

Alman Bild gazetesi, ikinci turun "Ya hep ya hiç" seçimi olduğunu belirtti.

Bild, ikinci tur oy verme işleminin "Bugün Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için ya hep ya hiç" başlığıyla duyurdu.

Bild, "Ülke genelinde sandıkların kapıları açıldı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rakibi Kılıçdaroğlu için bugün her şey söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.