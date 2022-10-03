Endonezya’da futbol maçında can pazarı: İşte dünyadaki izdihamlar...
Son yıllarda kitleleri bir araya getiren toplumsal etkinliklerde benzer facialar yaşanabiliyor. Özellikle kapalı mekanlarda başlayan yangınlar nedeniyle oluşan panik anları izdihamlarla neticeleniyor.
KONSERLERDE YAŞANAN İZDİHAMLAR
Brezilya’daki Santa Maria kasabasında 2013'te meydana gelen olayda 230’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
Gece kulübünde çıkan yangının büyük paniğe yol açması sonucu kaçmaya çalışanlar için etkinlik büyük bir faciayla sona erdi.
Kamboçya'da bir festivalde 2010'da çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 345 olarak açıklandı, olay, "Kızıl Kmerler'in 1979'daki komünist yönetiminden sonra ülkeyi vuran en büyük trajedi" olarak nitelendirildi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2004'te meydana gelen konser faciasında 194 kişi hayatını kaybetti.
Mekanın toplam kapasitenin 3 katı kadar olan yaklaşık 3 bin kişinin "Callejeros" isimli rock müzik grubunu dinlemeye geldiği konser sırasında mekanın tavanında çıkan yangın felaketlerin başlangıcı oldu.
Acil çıkış kapılarının kilitli olması ve rutin yangın denetiminin zamanında yapılmaması sonucu yaşanan izdiham, dumandan zehirlenen onlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı.
HAC İZDİHAMLARI
Hac farizasını yerine getirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın akın ettiği kutsal topraklardaki izdihamlarda da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.
Özellikle hacı adaylarının tünel çıkışı ve şeytan taşlama sırasında yaşadıkları izdihamlar, çok acı kayıpları beraberinde getirdi.
En çok kişinin hayatın kaybettiği 2 Temmuz 1990'da Mina'daki tünelde çıkan izdihamda 1426 kişi öldü.
24 Eylül 2015'te şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda da 753 kişi yaşamını yitirdi, 887 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 2013'te Hindu hacı adayları, Sindh Nehri üzerindeki köprünün çökmesi endişesiyle paniğe kapıldı, çıkan izdihamda ezilerek ya da nehre düşüp boğularak ölenlerin sayısı 115 olarak açıklandı.
DİĞER İZDİHAMLAR
Kongo'nun başkenti Brazzaville'de 1994'te kilisede vaftiz töreninden sonra çıkan izdihamda çoğu çocuk 150 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ağustos 2005'te bir köprüde intihar eylemcisinin olduğu söylentisi nedeniyle izdiham meydana geldi. Bağdat'taki izdihamın sonucu 1005 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya'da 2010'da Duisburg'da düzenlenen Aşk Geçidi sırasında eğlence alanına giden yolların üzerindeki tünelde izdiham yaşandı, 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
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