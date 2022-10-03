Endonezya’da futbol maçında can pazarı: İşte dünyadaki izdihamlar...

Acil çıkış kapılarının kilitli olması ve rutin yangın denetiminin zamanında yapılmaması sonucu yaşanan izdiham, dumandan zehirlenen onlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı.

HAC İZDİHAMLARI

Hac farizasını yerine getirmek için her yıl milyonlarca Müslüman'ın akın ettiği kutsal topraklardaki izdihamlarda da yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.