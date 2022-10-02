Endonezya'da futbol maçında izdiham: Ölü sayısı artıyor!

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı" dedi.