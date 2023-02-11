Naci Görür'den "Göksun yöresinde yanardağ oluştu" iddiasına yanıt
Kahramanmaraş Göksun'daki Kuşkayası Dağı'nda yanardağ oluştuğuna ilişkin iddialara yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, "Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası korkutan iddialar ortaya atıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladığı ve dağdan siyah bir maddenin aktığı iddia edildi.
"Göksun'da yanardağ oluştu" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt veren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
"BÖLGENİN JEOLOJİSİ ONA UYGUN DEĞİL"
Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 11, 2023
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