Naci Görür'den "Göksun yöresinde yanardağ oluştu" iddiasına yanıt

Kahramanmaraş Göksun'daki Kuşkayası Dağı'nda yanardağ oluştuğuna ilişkin iddialara yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, "Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:20
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası korkutan iddialar ortaya atıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladığı ve dağdan siyah bir maddenin aktığı iddia edildi.

"Göksun'da yanardağ oluştu" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt veren yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.

"BÖLGENİN JEOLOJİSİ ONA UYGUN DEĞİL"

Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


Göksun Yanardağ kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki Kuşkayası Dağı'nda tedirgin eden hareketlilik... Prof. Ercan: 'Deprem yanardağ oluşturdu'

Kahramanmaraş'taki Kuşkayası Dağı'nda tedirgin eden hareketlilik... Prof. Ercan: 'Deprem yanardağ oluşturdu'
Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Büyük depremler üretebilir

Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Büyük depremler üretebilir
Naci Görür 'Olasılık 70’lere çıktı' dedi ve yapılması gerekenleri tek tek anlattı: 'Uzatmaları oynuyor'

Naci Görür 'Olasılık 70’lere çıktı' dedi ve yapılması gerekenleri tek tek anlattı: 'Uzatmaları oynuyor'

En Çok Okunan Haberler