Erdoğan’ın tarihi u dönüşleri... Ne dedi, ne yaptı?

"KATİL SİSİ" DEMİŞTİ...

NE DEDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mart 2019'da yaptığı bir konuşmada, "Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bununla da kalmamış ve Sisi için, “Sen ülkende demokrasi katilisin. Sisi, sen böyle bir katilsin” ifadelerini kullanmıştı. Bu süreçte Türkiye ile Mısır arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kesilmişti.

NE YAPTI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da, Dünya Kupası'nın açılışında liderlere verilen resepsiyonda, daha önce 'zalim', 'firavun', 'darbeci', "Onunla aynı masaya oturmam" dediği, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. Bunla da kalmadı... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi 4 Eylül'de (dün) Ankara'da ağırladı.