Gizemli ülkenin dev piramidi: Kıyamet Oteli

"Bizi lobi alanına götürdüler, burada açıkta çok fazla sayıda çimento torbası vardı. Sonra, çalışan tek asansöre bindik ve sanırım 99. kat olan en üst kata çıktık. Oraya ulaşmak uzun zaman aldı, çünkü bu bir servis asansörüydü, bir dizi düğmesi olan modern bir asansör değildi. Nerede duracağını belirleyen bir asansör operatörü vardı. En tepede etrafa bir göz attık, birkaç fotoğraf çektik ve tekrar lobiye indik."