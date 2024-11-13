Evde küflenmeyi önlemek için neler yapılabilir?

Temizlik Malzemeleri: Küf temizliği için beyaz sirke, hidrojen peroksit, çamaşır suyu veya ticari küf temizleyiciler kullanılabilir. Ancak, çamaşır suyu gibi güçlü kimyasalların kullanımı sağlık için risk oluşturabilir ve yüzeylere zarar verebilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

Temizlik Yöntemi: Küflü alanı temizlemek için yumuşak bir fırça veya sünger kullanılabilir. Küfün bulunduğu yüzeyi temizleyici ile iyice silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın. Nemli alanları bırakmamak önemlidir, çünkü nem küfün tekrar oluşmasına neden olabilir.