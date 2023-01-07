Güney Afrika'nın doğal güzelliklerinden biri: Bourke'nin Şans Çukurları

Bourke'nin Şans Çukurları, gerek etkileyici manzarası gerekse konumuyla, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Blyde Park Kanyonu'na düzenlenen turlar, genellikle bu noktadan başladığı için burası, özellikle sabahın erken saatleri ve tatil günlerinde oldukça kalabalık olabiliyor.