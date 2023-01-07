Güney Afrika'nın doğal güzelliklerinden biri: Bourke'nin Şans Çukurları
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Mpumalanga eyaletinde yer alan "Bourke'nin Şans Çukurları", ülkenin en gözde doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Bourke'nin Şans Çukurları, Treur Nehri'nin Blyde Nehri ile birleştiği noktada suların, yöreye özgü kırmızı kumtaşını aşındırmasıyla meydana gelmiş, özgün bir su erozyonu örneği olma özelliği taşıyor.
Afrika'nın en büyük kanyonlarından Blyde Nehri Kanyonu'nun başlangıcı kabul edilen bu yer, Zimbabve ve Mozambik sınırına uzanan manzaralarıyla meşhur bir güzergah üzerinde bulunuyor.
Bourke'nin Şans Çukurları, gerek etkileyici manzarası gerekse konumuyla, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerlerden biri olarak öne çıkıyor.
Blyde Park Kanyonu'na düzenlenen turlar, genellikle bu noktadan başladığı için burası, özellikle sabahın erken saatleri ve tatil günlerinde oldukça kalabalık olabiliyor.
Suyun kırmızı kumtaşı kayalar üzerinde oluşturduğu binlerce yıllık aşınmayla meydana gelen bu alan üzerinde bulunan yaklaşık 700 metrelik yürüyüş parkuru, ziyaretçilere farklı açılardan güzel manzaralar yakalama fırsatı sunuyor.
Bu yer, ismini 19. yüzyılın ikinci yarısında Güney Afrika'da altının keşfedilmesiyle bölgeye akın eden ilk altın arayıcılarından biri olan John Bourke'den alıyor.
Bourke yıllarca süren ısrarlı çalışmalarına rağmen bu alanda altın bulamasa da ismi sömürgecilik döneminden kalma bir miras olarak yaşamaya devam ediyor.
R532 otoyoluyla ulaşılabilen Bourke'nin Şans Çukurları'na giriş ücreti 2023 başı itibarıyla araç başına 130 Güney Afrika rantı (142 Türk lirası).
Haftanın her günü 07.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilen buraya en az 1 saat ayrılması tavsiye ediliyor.
Bu bölgede konaklamak isteyen kişiler için yakınlardaki Graskop kenti ve çevresinde geniş fiyat aralığında çok sayıda seçenek mevcut.
Afrika'nın en gözde safari merkezlerinden Kruger Ulusal Park'ı, buraya yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alıyor.
Gerek Bourke'nin Şans Çukurlarını gerekse bölgedeki diğer turistik merkezleri ziyaret edecek sürücülerin yolda sıklıkla karşılacakları "Kudu Çıkabilir" levhalarını dikkate almaları gerekiyor.
Yöreye özgü bir antilop türü olan ve bu bölgede sürüler halinde yaşayan kudular, sıklıkla çitleri aşıp otoyola çıkabiliyor. Bu durum, zaman zaman ölümlü kazalara da yol açıyor.
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