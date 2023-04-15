Çizgi film karakteri Snoopy gerçek oldu
Dünyanın en ünlü çizgi köpeklerinden biri olan Snoopy gerçek oldu. Mini sheepadoodle cinsi Bayley isimli bir köpek Snoopy'ye benzerliği nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya platformu Instagram'da 2 yaşına yakın olan mini sheepadoodle cinsi Bayley'nin, çizgi dizi serisi olan Peanuts çetesindeki Snoopy karakteriyle benzerliği dikkat çekti.
Bayley'nin tıpkı Snoopy gibi beyaz bir suratı, siyah sarkık kulakları ve yuvarlak çıkık bir burnu bulunuyor.
Dünyanın en ünlü çizgi köpeklerinden olan Snoopy, Charles M. Schulz tarafından yaratılmıştı. Snoopy, Peanuts çizgi romanlarından sonra televizyona da taşınmıştı.
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