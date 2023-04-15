Çizgi film karakteri Snoopy gerçek oldu

Yayınlanma: 15.04.2023 - 15:31

Güncelleme: 15.04.2023 - 15:37

Sosyal medya platformu Instagram'da 2 yaşına yakın olan mini sheepadoodle cinsi Bayley'nin, çizgi dizi serisi olan Peanuts çetesindeki Snoopy karakteriyle benzerliği dikkat çekti.

Bayley'nin tıpkı Snoopy gibi beyaz bir suratı, siyah sarkık kulakları ve yuvarlak çıkık bir burnu bulunuyor.

Dünyanın en ünlü çizgi köpeklerinden olan Snoopy, Charles M. Schulz tarafından yaratılmıştı. Snoopy, Peanuts çizgi romanlarından sonra televizyona da taşınmıştı.