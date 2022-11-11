Herson'da yeniden Ukrayna kontrolüne geçen köyler savaşın acı yüzünü yansıtıyor

Çocukları ve torunlarının köyden tahliye edildiğini ancak kendisinin, eşiyle evlerinde kalmaya karar verdiklerini aktaran Lyuba, "Evde kaldık ama çok korkuyorduk. Durum çok ağır ve korkunçtu. 7 ay boyunca işgal altında kaldık. Onlar (Ruslar), 5 Nisan'da buraya geldi. Ukraynalılar (Ukrayna ordusu) ise 3 Ekim'de buraya girdi" ifadelerini kullandı.

Lyuba, Rus güçlerinin şimdiye kadar köye yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini dile getirerek, "Dün gece de buraya saldırı gerçekleşti. Ağır bir saldırı oldu, bir füze düştü" dedi.