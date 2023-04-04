Hindistan'da kadınlar geleneksel 'peşkir' sanatını devam ettiriyor

Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Gamosa, genellikle üç tarafında kırmızı bir bordür ve dördüncü tarafında ise kırmızı dokuma motifleri bulunan beyaz dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşuyor.

Sık ipler ve hatlar dikiş makinesinde örülerek, kadınların esnek ellerinde güzel tekstil el sanatlarına dönüşüyor.