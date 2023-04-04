Hindistan'da kadınlar geleneksel 'peşkir' sanatını devam ettiriyor

Xinhua
04 Nisan 2023 Salı, 09:26
<p>Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.</p> <p>Gamosa, genellikle üç tarafında kırmızı bir bordür ve dördüncü tarafında ise kırmızı dokuma motifleri bulunan beyaz dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşuyor.</p> <p>Sık ipler ve hatlar dikiş makinesinde örülerek, kadınların esnek ellerinde güzel tekstil el sanatlarına dönüşüyor.</p>

Hindistan'ın Assam bölgesinin yerel yaşamını ve kültürünü simgeleyen gamosa, geleneksel tekstil sanatıyla üretilmeye devam ediyor.

Gamosa, genellikle üç tarafında kırmızı bir bordür ve dördüncü tarafında ise kırmızı dokuma motifleri bulunan beyaz dikdörtgen bir kumaş parçasından oluşuyor.

Sık ipler ve hatlar dikiş makinesinde örülerek, kadınların esnek ellerinde güzel tekstil el sanatlarına dönüşüyor.

<p>- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadınlar.</p>

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadınlar.

<p>- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.</p>

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.

<p>- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.</p>

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.

<p>- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.</p>

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.

<p>- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.</p>

- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati şehrinde geleneksel bir vücut havlusu veya peşkir şeklinde kullanılan yerel dilde gamosa olarak bilinen kumaşı ören kadın.

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