İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

İsrail merkezli Ynet haber sitesi, Trump yönetiminin, ABD askerlerinin Suriye’den aşamalı olarak çekileceğini İsrail’e bildirdiğini öne sürdü.

Dış Haberler Servisi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 11:29
İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

Haberde üst düzey bir İsrailli yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

“Tel Aviv yönetimi, kararın yalnızca kısmi bir çekilme ile sonuçlanacağına inanıyor. Ancak yine de Amerikan muhataplarımızla sahadaki varlığın sürdürülmesi yönünde görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

İSRAİL'İN 'TÜRKİYE' KAYGISI

Yetkiliye göre İsrail, ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmesinin, Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini artıracağı görüşünde. 

Tel Aviv yönetiminin bu durumdan hoşnut olmadığı ifade ediliyor.

İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

ÇEKİLME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ynet’in haberine göre ABD, çekilme planları konusunda İsrail’i düzenli olarak bilgilendirmeye devam ediyor. 

İsrail basını, çekilmenin 2 ay içinde başlayabileceğini öne sürüyor.

İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

SURİYE'DE NE KADAR AMERİKAN ASKERİ VAR?

Washington yönetimi, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye’de yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğunu açıklamıştı. 

İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamadan önce askerleri Suriye'den geri çekme niyetini açıkça dile getirmişti.

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