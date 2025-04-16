İsrail basını, 'ABD Suriye'den çekiliyor' dedi... Tarih verdi!

Haberde üst düzey bir İsrailli yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

“Tel Aviv yönetimi, kararın yalnızca kısmi bir çekilme ile sonuçlanacağına inanıyor. Ancak yine de Amerikan muhataplarımızla sahadaki varlığın sürdürülmesi yönünde görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”