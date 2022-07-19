Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz neden ABD'de? Sezgin Baran Korkmaz tutuklu mu?

19 Temmuz 2022 Salı, 10:14

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve geçen gün tutuklu bulunduğu Avusturya'dan ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. İşte sosyal medyada oldukça konuşulan Korkmaz'a dair merak edilenler....

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, Kars'ın Digor ilçesinde beş çocuklu bir ailede doğdu. Korkmaz'ın eğitimi ile ilgili bir bilgiye rastlanmıyor.

2019 yılında İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı’nın Eğitime Destek Gecesi'nde çekilen videoda, Korkmaz çocukluk yaşlarında bulaşıkçılık yaptığı dönercide müşterilerden kalan dönerleri pazarda sattığını, gümrükten tasfiye edilen su arıtma cihazlarını sattığını belirtmiştir.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'A AİT ŞİRKETLER NELER?

2015 yılında Hürriyet Gazetesi'nde, zor durumdaki Türk şirketlerini alarak, düzlüğe çıkarıp sattığı belirtilmiştir.

Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

SEZGİN BARAN KORKMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi eşi Gökçen Korkmaz ile beraber İsviçre'ye giderek terk etmiştir.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

2021 yılında Sedat Peker tarafından ortaya konan iddiaya göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkmaz'a hakkındaki soruşturma hakkında önceden bilgi vererek yurtdışına kaçmasına olanak sağladı.

Peker ayrıca Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun ve diğer yargı üyelerinin Sezgin Baran Korkmaz'a ait lüks bir otelde bedava konakladığını öne sürdü. Toklu ise bu iddiayı reddetti. 2 Mayıs 2021'de hakkında açılan soruşturma tamamlanmış olup, hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Korkmaz'ın ABD'nin Utah eyaletinde 'vergide sahtecilik' yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 19 Haziran 2021 tarihinde ABD'nin isteği üzerine Avusturya'da tutuklanmıştır. Utah Başsavcılığı, 28 Nisan'da Korkmaz hakkında iddianame düzenledi.

Korkmaz'ın ABD'deki kara para aklama, doladırıcılık ve devlet işlemlerine engel olma suçlarından 225 yıl hapis istemiyle yargılanmasına bugün itibariyle başlanarak, ilk kez hakim karşısına çıktı.