Ivana Trump’ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O Harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana” dedi.