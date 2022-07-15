Ivana Trump’ın ölüm sebebi belli oldu: Türk kuaföre gidiyormuş
ABD medyasına konuşan yetkililer ve kaynaklar, Ivana Trump'ın evinde merdivenden düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. New York'taki evinden kuaför randevusuna gitmek için hazırlanırken olayın yaşandığı da belirtildi. Trump'ın St. Tropez'de tatile gitmeden önce saç bakımı yaptırmak istediği de öne sürüldü.
TÜRK KUAFÖR KONUŞTU: RANDEVUSUNU İPTAL ETTİ
Trump ile 1977-1992 yılları arasında evli kalan ve “Trump hanedanlığının” arkasındaki isimlerden biri olarak bilinen Ivanka’nın kuaförünün ise Türk olduğu ortaya çıktı. Ivana’nın New York’ta bulunan Salih Çakırca isimli bir kuaföre düzenli olarak gittiği belirtildi. Kuaför, Ivana Trump’ın perşembe günkü randevusuna gelmediğini söyledi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Ivana Trump’ın evine yakın olan Salih Salon’da kardeşiyle birlikte çalışan Fatih Çakırca, “Onun Eylül ayında St. Tropez’ye gideceğini biliyordum. Geçen hafta Cuma günü de geldi ve hatta saçını ben yaptım. Çok harika bir insandı. Sağlıklı ve mutlu görünüyordu. Çok sevgi dolu ve sevecen birisiydi” dedi.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O Harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana” dedi.
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