Katliama katılan hiçbir asker ceza almamıştı: Amerikan askerlerinin 2005'te Irak'taki Hadisa katliamının fotoğrafları ortaya çıktı

ABD ASKERLERİ 24 SİVİLİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE ÖLDÜRDÜ

Buna göre ABD askerleri, katliamda en küçüğü 3 yaşındaki bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir erkek olmak üzere toplam 24 sivili dakikalar içerisinde öldürdü, cesetleri numaralandırdı ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekti.

New Yorker dergisi, katliamda öldürülen kişilerin aileleriyle birlikte ABD ordusuna açtığı davada, yıllardır kamuoyundan saklanan fotoğrafların gün yüzüne çıkmasını talep etti ve yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından ordu bu fotoğrafları dergiye iletmek zorunda kaldı.