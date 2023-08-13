Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 'Vuvuzela' çetesine operasyon: 12 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul'da kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıp insanları dolandıran ‘Vuvuzela’ çetesine yönelik operasyonda 3’ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 08:58
Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan 'Vuvuzela' çetesine operasyon: 12 gözaltı
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye’de görev yaptıklarını ve ellerindeki yüklü bir miktardaki dövizi Türkiye’ye sokmak için aradıkları kişilerden gümrük ve kurye parası isteyen çete tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırılan kişilerden gelen paraları bankadan çeken şüphelilerin, 2 aylık takibin ardından adresleri belirlendi. İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı ‘Safari Operasyonu’ düzenlendi. Operasyonda ‘Vuvuzela’ çetesi üyesi 3’ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. 

Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafetler giydikleri ve bunu videolarla destekleyerek güven verdikleri, kurdukları çağrı merkezi yoluyla da mağdurlara ulaştıkları belirlendi.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli hat değiştirdikleri belirlenirken yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve çok sayıda sim kart ile uzun namlulu silah ele geçirildi.


Çete Operasyon dolandırıcılık dolandırıcı

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