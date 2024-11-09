Kayıtlara geçmiş en büyük tsunami: 'Çamlıca Kulesi'nin bir buçuk katı...'

Howard Swanson adlı bir balıkçı, dalganın teknesini kaldırdığı yükseklikten aşağıdaki ormana bakarken buldu kendini. Civarda balık tutan çift ise onun kadar şanslı değildi.

Uzmanlar, toplamda sadece beş kişinin ölümüne neden olan bu yıkıcı olayın, bir dağ zirvesinin gürültüyle devrilmesinden kaynaklandığına inanıyor...