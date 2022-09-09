"Londra Köprüsü yıkıldı" ne demek? 'Londra Köprüsü Operasyonu' nedir?
“Londra köprüsü yıkıldı" ne demek?
"Londra Köprüsü yıkıldı" kodunun ortaya çıkışı Kral VI George'a dayanıyor. Kraliyet üyelerinin vefatı üzerine, ölümler bir "kod ifade" ile duyuruluyor. Örneğin, 1952 yılında Kral VI George'un ölümü için "Hyde Park Corner" ifadesi kullanıldı. 20. yy sonlarında Kraliyet ailesi üyeleri için kod ifadeler gündeme geldi ve bu kapsamda ülkedeki köprüler kullanılmaya başlandı.
Londra Köprüsü Operasyonu nedir?
Londra Köprüsü Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation London Bridge), Kraliçe II. Elizabeth için bir cenaze planının adıdır. Plan, ölümünün duyurusunu, resmi yas süresini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içermektedir. Plan ilk olarak 1960'larda oluşturuldu ve 2022'de ölümünden önceki yıllarda birçok kez revize edildi.
'Londra Köprüsü Operasyonu' ayrıntıları nelerdir?
“Londra Köprüsü Operasyonu” olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?
Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu. Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth’ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.
Sonrasında İngiliz yayın kurumu BBC, haberi oldukça sınırlı bir kısım çalışan ile ulusal acil durum koduyla ve sonrasında ise diğer çalışanlarla özel bir siren sesiyle paylaştı.
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