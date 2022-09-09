"Londra Köprüsü yıkıldı" ne demek? 'Londra Köprüsü Operasyonu' nedir?

Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu. Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth’ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.

Sonrasında İngiliz yayın kurumu BBC, haberi oldukça sınırlı bir kısım çalışan ile ulusal acil durum koduyla ve sonrasında ise diğer çalışanlarla özel bir siren sesiyle paylaştı.