"Londra Köprüsü yıkıldı" ne demek? 'Londra Köprüsü Operasyonu' nedir?

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 16:20
<p><strong>Kraliçe 2. Elizabeth</strong>'in ölümü ile gündeme gelen Londra Köprüsü Operasyonu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. "Londra Köprüsü yıkıldı" ne demek? 'Londra Köprüsü Operasyonu' nedir? İşte, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından başlayan 'Londra Köprüsü Operasyonu'nun ayrıntıları...</p>

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile gündeme gelen Londra Köprüsü Operasyonu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. "Londra Köprüsü yıkıldı" ne demek? 'Londra Köprüsü Operasyonu' nedir? İşte, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından başlayan 'Londra Köprüsü Operasyonu'nun ayrıntıları...

<p>Dün 96 yaşındaki Kraliçe'nin vefatının ardından daha önce prosedür olarak belirlenen şekilde vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan'ı arayıp <strong>“Londra köprüsü yıkıldı”</strong> ifadesini kullanarak iletti.</p>

Dün 96 yaşındaki Kraliçe'nin vefatının ardından daha önce prosedür olarak belirlenen şekilde vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan'ı arayıp “Londra köprüsü yıkıldı” ifadesini kullanarak iletti.

<p>Kraliçe  Elizabeth'in ölümünün Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu.</p>

Kraliçe  Elizabeth'in ölümünün Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu.

<h3>“Londra köprüsü yıkıldı" ne demek?</h3> <p>"Londra Köprüsü yıkıldı" kodunun ortaya çıkışı Kral VI George'a dayanıyor. Kraliyet üyelerinin vefatı üzerine, ölümler bir "kod ifade" ile duyuruluyor. Örneğin, 1952 yılında Kral VI George'un ölümü için "Hyde Park Corner" ifadesi kullanıldı. 20. yy sonlarında Kraliyet ailesi üyeleri için kod ifadeler gündeme geldi ve bu kapsamda ülkedeki köprüler kullanılmaya başlandı.</p>

“Londra köprüsü yıkıldı" ne demek?

"Londra Köprüsü yıkıldı" kodunun ortaya çıkışı Kral VI George'a dayanıyor. Kraliyet üyelerinin vefatı üzerine, ölümler bir "kod ifade" ile duyuruluyor. Örneğin, 1952 yılında Kral VI George'un ölümü için "Hyde Park Corner" ifadesi kullanıldı. 20. yy sonlarında Kraliyet ailesi üyeleri için kod ifadeler gündeme geldi ve bu kapsamda ülkedeki köprüler kullanılmaya başlandı.

<h3>Londra Köprüsü Operasyonu nedir?</h3> <p>Londra Köprüsü Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation London Bridge), Kraliçe II. Elizabeth için bir cenaze planının adıdır. Plan, ölümünün duyurusunu, resmi yas süresini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içermektedir. Plan ilk olarak 1960'larda oluşturuldu ve 2022'de ölümünden önceki yıllarda birçok kez revize edildi.</p>

Londra Köprüsü Operasyonu nedir?

Londra Köprüsü Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation London Bridge), Kraliçe II. Elizabeth için bir cenaze planının adıdır. Plan, ölümünün duyurusunu, resmi yas süresini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içermektedir. Plan ilk olarak 1960'larda oluşturuldu ve 2022'de ölümünden önceki yıllarda birçok kez revize edildi.

<h3>'Londra Köprüsü Operasyonu' ayrıntıları nelerdir?</h3> <p>“Londra Köprüsü Operasyonu” olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?</p>

'Londra Köprüsü Operasyonu' ayrıntıları nelerdir?

“Londra Köprüsü Operasyonu” olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?

<p>Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu. Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth’ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.</p> <p>Sonrasında İngiliz yayın kurumu BBC, haberi oldukça sınırlı bir kısım çalışan ile ulusal acil durum koduyla ve sonrasında ise diğer çalışanlarla özel bir siren sesiyle paylaştı.</p>

Başbakan Liz Truss’a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu. Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth’ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.

Sonrasında İngiliz yayın kurumu BBC, haberi oldukça sınırlı bir kısım çalışan ile ulusal acil durum koduyla ve sonrasında ise diğer çalışanlarla özel bir siren sesiyle paylaştı.

<p>Dışişleri Bakanı Cleverly ise vefat haberini halen Kraliçe’nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada’nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi.</p>

Dışişleri Bakanı Cleverly ise vefat haberini halen Kraliçe’nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada’nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi.

<p>Ayrıca yine Dışişleri Bakanı Cleverly tarafından vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu’na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde ise Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm ilamı Buckingham Sarayı’nın girişine asıldı.</p>

Ayrıca yine Dışişleri Bakanı Cleverly tarafından vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu’na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde ise Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm ilamı Buckingham Sarayı’nın girişine asıldı.

<p>BBC’nin tüm logoları kırmızıdan siyaha çevrildi. O an itibariyle artık BBC’nin tüm erkek haber sunucuları ise siyah takım elbise ve kravatla, kadın sunucuları ise siyah matem kıyafetleri giyerek yayınlara çıkmaya başladı.</p>

BBC’nin tüm logoları kırmızıdan siyaha çevrildi. O an itibariyle artık BBC’nin tüm erkek haber sunucuları ise siyah takım elbise ve kravatla, kadın sunucuları ise siyah matem kıyafetleri giyerek yayınlara çıkmaya başladı.

Londra Köprüsü kraliçe 2. elizabeth

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