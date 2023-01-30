Malezya'da Çin Yeni Yılı kutlamaları

Xinhua
30 Ocak 2023 Pazartesi, 15:43
<p><span style="color: #333333;">Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılan ziyaretçiler</span></p>

Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılan ziyaretçiler

<p><span style="background-color: #ffffff; color: #333333;">Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar</span></p>

Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar

<p><span style="color: #333333;">Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı yapan sanatçılar</span></p>

Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı yapan sanatçılar

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Çin Yeni Yılı Malezya Çin kültürü

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