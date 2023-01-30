Malezya'da Çin Yeni Yılı kutlamaları
Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılan ziyaretçiler
Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçılar
Malezya'nın Penang eyaletinde bulunan George Town'da Çin Yeni Yılı kutlamalarında ejderha dansı yapan sanatçılar
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