Romanya, NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:37
Romanya, NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Klaus Iohannis, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini güçlendirmek için NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Iohannis, "Karadeniz şu anda stratejik açıdan her zamankinden daha önemli. Bu nedenle NATO'nun Karadeniz'deki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz, bu da Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini güçlendirmek için Karadeniz meselesinin ilgili tüm süreçlere dahil edilmesini gerektiriyor" dedi.

Iohannis, NATO'nun bölgedeki caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için Almanya ile işbirliğini geliştirmeyi umduğunu dile getirdi.


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