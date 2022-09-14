Nükleer savaşta güvende kalacak tek ülke açıklandı! Milyarlarca insan aç kalacak...
Bilim insanlarının yaptığı kapsamlı yeni araştırmaya göre, olası bir nükleer savaş durumunda dünyada tek bir ülke güvende olacak.
Dünyanın en güçlü ülkeleri yıllardır nükleer silahlar konusunda bir yarış halinde. Olası bir nükleer savaş durumu yalnızca siyasetçilerin değil, bilim insanlarının da merak ettiği ve üzerine gittiği bir konu.
Independent Türkçe'nin haberine göre yeni bir araştırmada dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları, nükleer bombardımanın ardından hayatta kalanların ne kadar güvende olacağına ve nasıl yaşayacağına odaklandı. İşte, sonuçlar...
225 MİLYAR İNSAN KITLIĞA YENİK DÜŞECEK
Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan bulgular, pek de pozitif değil.
Yaklaşık 100 patlamanın yaşandığı, nispeten küçük bir nükleer savaş senaryosunda bile (örn. Hindistan ve Pakistan arasındaki bir savaş) atmosfere 5 milyon ton parçacık salınacağı tespit edildi. Bu da dünyadaki çoğu insanın yüzde 8 oranında daha az kaloriye erişebileceği ve sonraki yıllarda 255 milyon kadar insanın kıtlığa yenik düşeceği anlamına geliyordu.
5 MİLYAR İNSAN AÇLIKLA YÜZLEŞECEK
Örneğin, ABD ve Rusya arasında binlerce bombardımanla sonuçlanabilecek topyekün bir savaş senaryosunda ise atmosfere 150 milyon ton parçacık salınacağı hesaplandı. Bu da insanların bugünkü kalori alımlarından 4'te üçünü kaybedeceği anlamına geliyordu. Bu senaryoda dünya çapında 5 milyar insanın açlıkla yüzleşeceği saptandı.
GÜVENDE KALACAK TEK ÜLKE
İlginç şekilde Avustralya'nın, dünyanın geri kalanından daha güvende kalacağı ortaya çıktı.
Veriler, Avustralyalıların nükleer felaket sırasında kalorilerinin en az yarısını bölgede ilkbaharda yetişen buğdaydan karşılayabileceğini gösterdi.Üstelik simülasyonlar, bu mahsulün veriminde ancak minimum seviyede bir düşüş meydana geleceğini ortaya koydu. Hatta belki de hafif bir kazanç bile sağlanabilirdi.
Simülasyonlarda Yeni Zelanda'nın gıda arzı da pirinç gibi ekinlere bel bağlayan ülkelere kıyasla daha az etkilendi.
Bu arada araştırmacılar nükleer yıkımı takiben yaşanacak sosyopolitik kargaşanın bu senaryoları değiştirebileceğinin altını çizdi. Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:"Nükleer savaş gerçekten çıkarsa, Avustralya ve Yeni Zelanda muhtemelen Asya'dan ve gıda güvensizliğinin görüldüğü diğer ülkelerden mülteci akınına maruz kalacaktır."
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