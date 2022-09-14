Nükleer savaşta güvende kalacak tek ülke açıklandı! Milyarlarca insan aç kalacak...

Bilim insanlarının yaptığı kapsamlı yeni araştırmaya göre, olası bir nükleer savaş durumunda dünyada tek bir ülke güvende olacak.

Dünyanın en güçlü ülkeleri yıllardır nükleer silahlar konusunda bir yarış halinde. Olası bir nükleer savaş durumu yalnızca siyasetçilerin değil, bilim insanlarının da merak ettiği ve üzerine gittiği bir konu.

Independent Türkçe'nin haberine göre yeni bir araştırmada dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları, nükleer bombardımanın ardından hayatta kalanların ne kadar güvende olacağına ve nasıl yaşayacağına odaklandı. İşte, sonuçlar...