İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla'nın unvanı ne anlama geliyor? Konsort kraliçe ne demek?

Geçen günlerde Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirdi. Elizabeth'in 73 yaşındaki en büyük oğlu Charles, otomatik olarak Birleşik Krallık’ın kralı ve Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 14 diğer ülkenin devlet başkanı oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Peki, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en sansasyonel isimlerinden biri olan Camilla'nın şu an ki konumu ve ünvanı ne?