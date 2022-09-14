İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla'nın unvanı ne anlama geliyor? Konsort kraliçe ne demek?
Geçen günlerde Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirdi. Elizabeth'in 73 yaşındaki en büyük oğlu Charles, otomatik olarak Birleşik Krallık’ın kralı ve Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 14 diğer ülkenin devlet başkanı oldu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.
Peki, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en sansasyonel isimlerinden biri olan Camilla'nın şu an ki konumu ve ünvanı ne?
Yeni İngiliz kralı Charles'ın ikinci karısı Camilla, halkı hiçbir zaman kazanamadı. Charles ve Camilla'nın ilişkisi, Charles'ın Diana ile olan evliliğinden çok daha önce başlamış ve evlilik sırasında da devam etmişti.
1997 yılında trajik bir kaza sonucu yaşamını yitiren Prenses Diana’nın ölümünden sonra Camilla, neredeyse herkesin nefretini ve antipatisini kazanmış bir isimdi.
Prenses Diana’nın ölümünden iki yıl önce BBC kanalında verdiği röportajdaki 'Biz bu evlilikte üç kişiydik' ifadesinden sonra, Camilla'nın değil kraliçe olması, Charles ile evleneceği bile düşünülmüyordu.
CAMİLLA ARTIK KRALİÇE Mİ?
Elizabeth geçen hafta perşembe günü 96 yaşında öldüğünde, en büyük oğlu Kral III. Charles olurken, eşi Camilla'nın kraliçe olacağı gerçeği büyük yankı uyandırmıştı.
Camilla, günlük bağlamda ve ünvanda kraliçe olarak bilinecek ancak kraliçe eşi olarak hiçbir veraset çizgisine dahil edilmeyecek.
KONSORT KRALİÇE NE DEMEK?
Şu anda 'konsort kraliçe' olarak anılan Camilla'nın sahip olduğu unvanı, evlilik ile gelen unvanlardan biridir. Konsort kraliçe kralın eşi olduğu için kraliçedir. Konsort kraliçe, doğal yollarda bir monark olan eşinin sosyal konumunu paylaşmasına rağmen onun siyasi ve askeri yetkilerini paylaşamıyor. Konsort kraliçe ancak eşinin vefatının ardından kraliçe olabilir ve eşinin elinde tuttuğu siyasi ve askeri güce sahip olabilir.
Kraliçe 2. Elizabeth tahta babasından sonra çıktığı için ve evlilik yoluyla kraliçe olmadığı için tüm askeri ve siyasi gücü elinde tutuyordu.
Camilla, 1965 yılında henüz 17 yaşındayken Andrew Parker Bowles ile tanıştı ve 7 yıl birlikte oldu.
Diğer yandan Prens Charles ile bir polo maçında tanıştı. Camilla, Charles ile tanıştığında ona uzun uzun bir hikaye anlattı. Söylenene göre bu hikaye, Camilla'nın anne tarafından büyükannelerinden biri olan Alice Keppel'ın, bir dönem Kral 7. Edward'la evlilik dışı ilişki yaşamasıydı.
Camilla ilk evliliğini, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles 1973 yılında yaptı. O sırada Camilla 25, eşi Parker Bowles ise 33 yaşındaydı.
İkilininin bu evlilikten biri kız, diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Ayrıca Camilla ile Andrew evlendiklerinde, Camilla çoktan Charles ile tanışmıştı.
Charles ise 1981 yılında Prenses Diana ile evlenmişti. Ancak Diana'nın Charles ile evliliği, uyumsuzlukları ve evlilik dışı ilişkileri nedeniyle bitti. 1992'de ilişkilerinin bozulmasının kamuoyuna açıklanmasının ardından ayrıldılar.
Evliliklerinde yaşadıkları sıkıntıların ayrıntıları giderek daha çok kamuoyuna duyurulmaya başlandı ve 1996'da resmi olarak boşandılar.
Camilla ile Andrew Parker'ın evliliği 1995 yılına kadar sürdü. Fakat ne olursa olsun Charles ile Camilla arasındaki yakınlık bitmedi.
Sonunda Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un ilişkisi 2005 yılındaki evlilik törenine uzandı. Ülkenin en "olaylı" ve "sevilmeyen kadını" önce aile içinde kabul gördü sonra da usul usul halkın en azından bir kesimi tarafından kabul gördü.
Cornwall Düşesi ve ikinci kadın olarak anılan Camilla, şu anda Kral Charles'ın eşi olarak İngiltere'nin yeni kraliçesi oldu.
Uzun ve karışık bir hikayenin ardından Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle eski defterler de tekrar açıldı. Ancak şüphesiz ki Kraliçe Elizabeth'in onayı, halkı Camilla'yı artık Kraliçe olarak kucaklamaya yıllar önce sevk etti.
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