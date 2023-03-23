Ortadoğu ülkeleri Ramazan'ı rengarenk fenerlerle karşıladı

Arapçada 'fanus' denilen geleneksel rengarenk fenerler, Ramazan ayı boyunca evlerin ve işyerlerinin temel süs eşyası olarak kullanılıyor. Mısır, Suriye ve Filistin'deki ustalar fanus yapmakla meşgul. Bu fenerler, çeşitli şekillerde ahşap, metal, cam ve kağıttan üretiliyor.

Fanus, yüzlerce yıl önce Fatımi halifeler döneminde Mısır'da ortaya çıktı. O dönemde de sokaklar bu fenerlerle aydınlatılıyordu.

- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir pazarda Ramazan öncesinde fenerlerin fotoğrafını çeken bir kişi, 18 Mart 2022. Mısırlılar, Ramazan yaklaşırken yerel pazarlara akın ederek çocukları için ya da evlerinde ve işyerlerinde süs olarak kullanmak üzere rengarenk fenerler satın alır. Bu, Mısır'da asırlık bir gelenektir.