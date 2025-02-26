Tasarımcısı yanıtladı: İntihar kapsülü nasıl çalışıyor?

DÜĞMEYE BASTIKTAN SONRA...

Dr. Nitschke'ye göre, kişi kapsüle girip butona bastığında, "Akciğerler oksijensiz hava ile doluyor ve kalpten beyne giden kanın oksijen seviyesi hızla düşüyor. Bu durumda beyin, elinde kalan az miktardaki oksijeni korumak için hızlı bir şekilde bilinci kapatıyor..."

Dr. Nitschke, kapsülün içindeki kişinin "iki nefes arasında bilincini kaybederek bayıldığını" söylüyor. Daha sonra, kişinin tamamen oksijensiz bir ortamda nefes almaya devam ettiğini vurguluyor.