Ukrayna istihbaratından Kırım açıklaması: Rusya tahkimat inşa ediyor
Ukrayna istihbaratı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da, Rus birliklerin siperler kazdığını ve tahkimatlar inşa ettiğini açıkladı.
Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya'nın, Ukraynalı birliklerin Kırım'a yönelmesini engellemek maksadıyla savunma unsurlarını inşa ettiğini duyurdu.
Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Geçici olarak işgal edilen Kırım'daki işgalciler, Ukrayna birliklerinin gelişini karşılamaya hazırlanıyor" denildi.
Açıklamada, "Molochne köyü (Saki bölgesi) yakınlarındaki sahil boyunca mayın tarlaları ve siperler yerleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna istihbaratı, ağır ve yüklü zırhlı araçların zırhlı araçları yavaşlatmak için kullanılan "ejderha dişlerinin" de bölgeye yerleştirildiğini bildirdi.
Rusya, Kırım'ı 2014'te ilhak etmişti.
EJDERHA DİŞİ NEDİR?
Ejderha dişi, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmış olan anti-tank engeli bir tür tahkimattır.
Nazi Almanyası döneminde Siegfried Hattı ve Atlantik Duvarı boyunca çoğunlukla mayınlı arazilerin gerisinde kullanılmıştır.
Ejderha dişi türüne göre değişmekle beraber genellikle 90 ila 120 cm uzunluğunda olmaktadır. Ejderha dişlerinin arasında mayın ve tel üstü vane gibi ilave tahkimatlar konuşlandırılmıştır.
Fransız Ordusu tarafından da Maginot Hattında kullanılmıştır, İngiltere'de ise olası bir Nazi işgaline karşı 1940-1941 döneminde sahil savunma hatlarına döşendi.
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