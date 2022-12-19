Savaş gemisi, 100'ü aşkın mürettebatıyla alabora oldu

Öte yandan, Donanmanın yardım için bölgeye üç gemi gönderdiği, ancak sert hava koşullarından dolayı sadece bir tanesinin olay yerine ulaşabildiği kaydedildi.

Tayland Kraliyet Donanması, kuvvetli rüzgârların ve dalgaların büyüklüğünün kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.