Savaş gemisi, 100'ü aşkın mürettebatıyla alabora oldu
Tayland Kraliyet Donanması'na ait HTMS Sukhothai adlı korvet, Pazar gecesi Tayland Körfezi'nde alabora oldu.
Olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında "78 mürettebat kurtarılırken, en az 28'in hala suda kurtarılmayı beklediği ve üç mürettebatın da yaralı olduğu" kaydedildi.
Herhangi bir ölüm vakası bildirilmedi.
Yetkililer, korvetin Bang Saphan limanından 20 mil uzakta devriye gezerken dalgalı sulara girdiğini ve su almaya başladığını belirtti.
Kazaya neden olarak, "geminin elektrik sisteminin devre dışı kalarak motor arızasına yol açması" gösterildi.
Öte yandan, Donanmanın yardım için bölgeye üç gemi gönderdiği, ancak sert hava koşullarından dolayı sadece bir tanesinin olay yerine ulaşabildiği kaydedildi.
Tayland Kraliyet Donanması, kuvvetli rüzgârların ve dalgaların büyüklüğünün kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.
Gemide çekilen dehşet verici görüntülerde, can yeleği giymiş mürettebatın, gemi yan yatmış halde sürüklenirken çaresizce korkuluklara tutunduğu ve kırmızı can yelekleri giymiş bir grup denizcinin de büyük siyah bir filikada oturmuş kurtarılmayı bekledikleri görülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen ve 1987'de hizmete giren ve Sukhothai, Tayland Kraliyet Donanması'ndaki yedi korvetten biri.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler