Savaş gemisi, 100'ü aşkın mürettebatıyla alabora oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:59
<p><strong>Tayland Kraliyet Donanması</strong>'na ait <strong>HTMS Sukhothai</strong> adlı korvet, Pazar gecesi <strong>Tayland Körfezi</strong>'nde alabora oldu.</p> <p>Olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında <strong><em>"78 mürettebat kurtarılırken, en az 28'in hala suda kurtarılmayı beklediği ve üç mürettebatın da yaralı olduğu"</em></strong> kaydedildi.</p> <p>Herhangi bir ölüm vakası bildirilmedi.</p>

Tayland Kraliyet Donanması'na ait HTMS Sukhothai adlı korvet, Pazar gecesi Tayland Körfezi'nde alabora oldu.

Olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında "78 mürettebat kurtarılırken, en az 28'in hala suda kurtarılmayı beklediği ve üç mürettebatın da yaralı olduğu" kaydedildi.

Herhangi bir ölüm vakası bildirilmedi.

<p>Yetkililer, korvetin <strong>Bang Saphan</strong> limanından 20 mil uzakta devriye gezerken dalgalı sulara girdiğini ve su almaya başladığını belirtti.</p> <p>Kazaya neden olarak, <strong><em>"geminin elektrik sisteminin devre dışı kalarak motor arızasına yol açması"</em></strong> gösterildi.</p>

Yetkililer, korvetin Bang Saphan limanından 20 mil uzakta devriye gezerken dalgalı sulara girdiğini ve su almaya başladığını belirtti.

Kazaya neden olarak, "geminin elektrik sisteminin devre dışı kalarak motor arızasına yol açması" gösterildi.

<p>Öte yandan, Donanmanın yardım için bölgeye üç gemi gönderdiği, ancak sert hava koşullarından dolayı sadece bir tanesinin olay yerine ulaşabildiği kaydedildi.</p> <p>Tayland Kraliyet Donanması, kuvvetli rüzgârların ve dalgaların büyüklüğünün kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.</p>

Öte yandan, Donanmanın yardım için bölgeye üç gemi gönderdiği, ancak sert hava koşullarından dolayı sadece bir tanesinin olay yerine ulaşabildiği kaydedildi.

Tayland Kraliyet Donanması, kuvvetli rüzgârların ve dalgaların büyüklüğünün kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.

<p>Gemide çekilen dehşet verici görüntülerde, can yeleği giymiş mürettebatın, gemi yan yatmış halde sürüklenirken çaresizce korkuluklara tutunduğu ve kırmızı can yelekleri giymiş bir grup denizcinin de büyük siyah bir filikada oturmuş kurtarılmayı bekledikleri görülüyor.</p>

Gemide çekilen dehşet verici görüntülerde, can yeleği giymiş mürettebatın, gemi yan yatmış halde sürüklenirken çaresizce korkuluklara tutunduğu ve kırmızı can yelekleri giymiş bir grup denizcinin de büyük siyah bir filikada oturmuş kurtarılmayı bekledikleri görülüyor.

<p>Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen ve 1987'de hizmete giren ve Sukhothai, Tayland Kraliyet Donanması'ndaki yedi korvetten biri.</p>

Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen ve 1987'de hizmete giren ve Sukhothai, Tayland Kraliyet Donanması'ndaki yedi korvetten biri.

Tayland alabora savaş gemisi

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