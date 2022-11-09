Sean Penn kazandığı Oscar ödüllerinden birisini Zelenski’ye hediye etti

AA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 11:31
<p>ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kazandığı Oscar ödüllerinden bir tanesini hediye etti.</p>

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kazandığı Oscar ödüllerinden bir tanesini hediye etti.

<p>Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerikalı aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti. </p>

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Amerikalı aktör ve film yönetmeni Sean Penn, üçüncü kez Ukrayna'yı ziyaret etti. 

<p>Penn, Ukrayna’nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye verdi.</p>

Penn, Ukrayna’nın zaferine olan inancının bir sembolü olarak yanında getirdiği Oscar heykelini savaşın sonuna kadar kalması kaydıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye verdi.

<p>Çantasından Oscar heykelciğini çıkararak masaya koyan Penn, <em><strong>"Bu sadece bir sembol ancak burada seninle kaldığını bilirsem savaşmak için kendimi daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim"</strong></em> dedi. </p>

Çantasından Oscar heykelciğini çıkararak masaya koyan Penn, "Bu sadece bir sembol ancak burada seninle kaldığını bilirsem savaşmak için kendimi daha iyi ve daha güçlü hissedeceğim" dedi. 

<p>Zelenski'nin de söylediğine göre Penn, Ukrayna'nın zaferine kadar Oscar ödülünü Ukrayna'da bıraktı. </p>

Zelenski'nin de söylediğine göre Penn, Ukrayna'nın zaferine kadar Oscar ödülünü Ukrayna'da bıraktı. 

<h3>PENN'E LİYAKAT NİŞANI VERDİ</h3> <p>Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti. Penn daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.</p>

PENN'E LİYAKAT NİŞANI VERDİ

Zelenskiy de bu jeste karşılık ülkesi Ukrayna adına Sean Penn'e III. Derece Liyakat Nişanı takdim etti. Penn daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.

Sean Penn Volodimir Zelenski Zelenski Oscar

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