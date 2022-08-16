Troy Kotsur'un hem otomobili hem Oscar ödülü çalındı
Son Oscar'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödüllü verilen Troy Kotsur hem otomobilini hem de ödülünü çaldırdı.
Bu sene Oscar’da En İyi Film seçilen 'CODA'nın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödüllü aktörü Troy Kotsur, arabasıyla birlikte Oscar Ödülü’nü de çaldırdı. Adına düzenlenecek özel bir tören için Arizona’ya giden Kotsur, sosyal medyadan arabasının çalındığını duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre, Kısa süre sonra polis tarafından hem hırsızlar yakalandı araba ve içindeki ödül sahibine iade edildi. Kotsur, çabalarından dolayı teşekkür ettiği polis memurlarıyla çektirdiği fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı.
54 yaşındaki oyuncu daha sonra araba ile ödülün çalınması ve bulunması ile ilgili paylaşımlarını kaldırdı.
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