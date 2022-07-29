Shakira kimdir? Shakira neyle suçlanıyor? Shakira kaç yaşında, evli mi?

Kolombiyalı Latin pop şarkıcısı ve söz yazarı Shakira'nın on stüdyo albümü, üç toplama albümü, iki konser albümü ve iki promosyon albümü vardır. Ayrıca 39 single, iki extended play, 35 video klip ve üç DVD yayımlamıştır.

Bu albümler dünya çapında yaklaşık 87 milyon adet satmıştır. Shakira bu satışla en çok albümü satılan Kolombiyalı sanatçı olmuştur.