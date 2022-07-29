Shakira kimdir? Shakira neyle suçlanıyor? Shakira kaç yaşında, evli mi?

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 17:58
<p>Hayat arkadaşı<strong> Gerard Pique</strong> tarafından aldatıldığı iddialarıyla ilişkilerini sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı<strong> Shakira</strong>, bu kez de kendisine yöneltilen ağır bir suçlamayla gündem oldu.</p> <p>Peki, Shakira kimdir? Shakira kaç yaşında? Shakira neyle suçlanıyor?</p>

Hayat arkadaşı Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddialarıyla ilişkilerini sonlandıran dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, bu kez de kendisine yöneltilen ağır bir suçlamayla gündem oldu.

Peki, Shakira kimdir? Shakira kaç yaşında? Shakira neyle suçlanıyor?

<p>Shakira, Kolombiyalı Carmen Ripoll Torrado ve Lübnan asıllı William Mebarak Chadid'in kızları olarak 2 Şubat 1977'de <strong>Kolombiya-Barranquilla</strong>'da doğdu.</p> <p>Shakira Isabel Mebarak Ripoll, <strong>16</strong> Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur.</p>

Shakira, Kolombiyalı Carmen Ripoll Torrado ve Lübnan asıllı William Mebarak Chadid'in kızları olarak 2 Şubat 1977'de Kolombiya-Barranquilla'da doğdu.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur.

<p>90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir. </p> <p>Dansa olan ilgisi de küçük yaşlarda ortaya çıkan Shakira, babasıyla birlikte gittiği bir Arap restoranında darbukayla tanıştı ve masanın üstüne çıkıp dans etmeye başladı. Bu onun deyimiyle ilk performanslarıydı.</p>

90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir. 

Dansa olan ilgisi de küçük yaşlarda ortaya çıkan Shakira, babasıyla birlikte gittiği bir Arap restoranında darbukayla tanıştı ve masanın üstüne çıkıp dans etmeye başladı. Bu onun deyimiyle ilk performanslarıydı.

<p>10 ve 13 yaşları arasında Barranquilla'da birçok etkinliğe dans etmesi için davet edilen Shakira, hayatının dönüm noktalarından birini prodüktör <strong>Monica Ariza</strong> ile tanışmasıyla yaşadı.</p> <p>Ariza, Shakira'dan çok etkilenecek ve ona Sony'nin Kolombiya ofisiyle bir görüşme ayarlayacaktı. Söylediği üç şarkıyla Sony çalışanlarını fazlasıyla etkileyen Shakira üç albümlük sözleşmeyi imzalamıştı bile.</p>

10 ve 13 yaşları arasında Barranquilla'da birçok etkinliğe dans etmesi için davet edilen Shakira, hayatının dönüm noktalarından birini prodüktör Monica Ariza ile tanışmasıyla yaşadı.

Ariza, Shakira'dan çok etkilenecek ve ona Sony'nin Kolombiya ofisiyle bir görüşme ayarlayacaktı. Söylediği üç şarkıyla Sony çalışanlarını fazlasıyla etkileyen Shakira üç albümlük sözleşmeyi imzalamıştı bile.

<p>Kolombiyalı Latin pop şarkıcısı ve söz yazarı Shakira'nın on stüdyo albümü, üç toplama albümü, iki konser albümü ve iki promosyon albümü vardır. Ayrıca 39 single, iki extended play, 35 video klip ve üç DVD yayımlamıştır.</p> <p>Bu albümler dünya çapında yaklaşık <strong>87 milyon adet satmıştır.</strong> Shakira bu satışla en çok albümü satılan Kolombiyalı sanatçı olmuştur.</p>

Kolombiyalı Latin pop şarkıcısı ve söz yazarı Shakira'nın on stüdyo albümü, üç toplama albümü, iki konser albümü ve iki promosyon albümü vardır. Ayrıca 39 single, iki extended play, 35 video klip ve üç DVD yayımlamıştır.

Bu albümler dünya çapında yaklaşık 87 milyon adet satmıştır. Shakira bu satışla en çok albümü satılan Kolombiyalı sanatçı olmuştur.

<p>Shakira <strong>300 milyon dolarlık</strong> net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasındadır.</p> <p>"<strong>Hips Don't Lie</strong>" teklisi günümüze kadar 19 milyon satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur.</p>

Shakira 300 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcıları arasındadır.

"Hips Don't Lie" teklisi günümüze kadar 19 milyon satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur.

<p>2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "<strong>Waka Waka</strong>" 18 milyon satarak, dünya kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur.</p> <p>Ayrıca şarkı Youtube'da <strong>3 milyardan</strong> fazla izlenen klip olmuştur.</p>

2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" 18 milyon satarak, dünya kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur.

Ayrıca şarkı Youtube'da 3 milyardan fazla izlenen klip olmuştur.

<p>Şarkıcının dünyanın en prestijli ödül törenlerinden sayısız ödülü ve adaylığı bulunmaktadır.</p> <p>Shakira aynı zamanda Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır. </p> <p>2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından<strong> Yılın Sanatçısı</strong> seçilmiştir.</p>

Şarkıcının dünyanın en prestijli ödül törenlerinden sayısız ödülü ve adaylığı bulunmaktadır.

Shakira aynı zamanda Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır. 

2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiştir.

<p>Shakira'nın<strong> İspanyolca</strong> anadilidir. Akıcı bir şekilde <strong>İngilizce</strong> ve <strong>Portekizce, Fransızca</strong> konuşur,<strong> İtalyanca</strong> ve <strong>Arapça</strong> dillerini de konuşabiliyor.</p> <p>Son olarak Shakira, Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) de yıldız sahibi oldu ve burada yıldızı olan <strong>ilk Kolombiyalı</strong> unvanını kazandı.</p>

Shakira'nın İspanyolca anadilidir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Portekizce, Fransızca konuşur, İtalyanca ve Arapça dillerini de konuşabiliyor.

Son olarak Shakira, Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) de yıldız sahibi oldu ve burada yıldızı olan ilk Kolombiyalı unvanını kazandı.

<p>2010 yılında <strong>'Waka Waka</strong>' adlı şarkının çekimleri sırasında tanışan ve aynı hayatı paylaşan<strong> Shakira</strong> ve <strong>Gerard Pique</strong>, 11 yıllık birlikteliğin ardından geçen ay aldatma iddiaları ile ayrılık kararı aldı.</p>

2010 yılında 'Waka Waka' adlı şarkının çekimleri sırasında tanışan ve aynı hayatı paylaşan Shakira ve Gerard Pique, 11 yıllık birlikteliğin ardından geçen ay aldatma iddiaları ile ayrılık kararı aldı.

<p>Dünyaca ünlü ikili Shakira ve Gerard Pique'nin Milan Mebarak Pique ve Sasha Mebarak Pique adında iki çocukları var.</p>

Dünyaca ünlü ikili Shakira ve Gerard Pique'nin Milan Mebarak Pique ve Sasha Mebarak Pique adında iki çocukları var.

<p>Üstündeki kara bulutları dağıtamayan şarkıcı, bu kez de İspanyol savcılar tarafından, 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini öğrendi.</p> <p><strong>Shakira</strong>'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra <strong>23 milyon Euro</strong>'dan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.</p>

Üstündeki kara bulutları dağıtamayan şarkıcı, bu kez de İspanyol savcılar tarafından, 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini öğrendi.

Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon Euro'dan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

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