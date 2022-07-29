Shakira kimdir? Shakira neyle suçlanıyor? Shakira kaç yaşında, evli mi?
90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.
Dansa olan ilgisi de küçük yaşlarda ortaya çıkan Shakira, babasıyla birlikte gittiği bir Arap restoranında darbukayla tanıştı ve masanın üstüne çıkıp dans etmeye başladı. Bu onun deyimiyle ilk performanslarıydı.
10 ve 13 yaşları arasında Barranquilla'da birçok etkinliğe dans etmesi için davet edilen Shakira, hayatının dönüm noktalarından birini prodüktör Monica Ariza ile tanışmasıyla yaşadı.
Ariza, Shakira'dan çok etkilenecek ve ona Sony'nin Kolombiya ofisiyle bir görüşme ayarlayacaktı. Söylediği üç şarkıyla Sony çalışanlarını fazlasıyla etkileyen Shakira üç albümlük sözleşmeyi imzalamıştı bile.
Kolombiyalı Latin pop şarkıcısı ve söz yazarı Shakira'nın on stüdyo albümü, üç toplama albümü, iki konser albümü ve iki promosyon albümü vardır. Ayrıca 39 single, iki extended play, 35 video klip ve üç DVD yayımlamıştır.
Bu albümler dünya çapında yaklaşık 87 milyon adet satmıştır. Shakira bu satışla en çok albümü satılan Kolombiyalı sanatçı olmuştur.
Üstündeki kara bulutları dağıtamayan şarkıcı, bu kez de İspanyol savcılar tarafından, 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon Euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini öğrendi.
Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon Euro'dan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.
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